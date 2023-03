Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 16:07

Alexander Albon wist de finish niet te bereiken in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij moest halverwege de race op Jeddah Corniche Circuit noodgedwongen zijn Williams parkeren vanwege falende remmen.

De Britse renstal scoorde in de seizoensopener in Bahrein meteen een punt dankzij de tiende plaats van Albon. Logan Sargeant werd indrukwekkend twaalfde in zijn debuut. Williams verliet Djedda echter zonder een top tien-resultaat binnen te slepen. Terwijl Albon uitviel, bleek Sargeant niet comfortabel te zijn in de auto en kwam als zestiende over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Ik ga crashen

Bij het ingaan van de 26e van vijftig ronden was er paniek bij Albon: "De remmen falen. Wat gebeurt er nu? Snel, snel, geef antwoord, voordat ik weer moet remmen," zei de Britse Thai tegen engineer James Urwin over de boardradio. "Oh mijn God, de remmen falen. Jezus Christus, man. Vertel Logan dat hij voorzichtig moet zijn. Snel, snel, ik ga crashen." Urwin gaf aan dat hij "Drie default één één oké, dubbel oké, drie default één één oké oké" moest selecteren op het stuur, maar volgens Albon "was er geen één". Albon keerde toen terug naar de pits waar hij zou uitvallen.

OOK INTERESSANT: Vowles pleit voor politieke verandering: 'Anders komt Williams nooit in de top drie'

Boel positieve dingen

"We hadden het op zich niet moeilijk dit weekend," vertelde een toch optimistische Albon na afloop van de race. "Er zijn een boel positieve dingen die we mee kunnen nemen. De auto heeft nog nooit zo goed gevoeld sinds ik bij Williams zit. Het is meer de frustratie dat er veel potentie in de auto zat die we niet konden toepassen. In de kwalificatie viel alles net niet op zijn plek, maar in de race hadden we wel de snelheid die we normaal hebben. We waren het hele weekend snel."