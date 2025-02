Het team van Alpine heeft aan het einde van 2024 Franco Colapinto binnen weten te halen en volgens de geruchten gaat hij gedurende het seizoen Jack Doohan vervangen. Volgens Juan Pablo Montoya zou zelfs de Formule 1 op de achtergrond aan het lobbyen zijn om de Argentijn snel in de koningsklasse te krijgen.

Colapinto kwam eind 2024 over van Williams om de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Doohan ook meteen toe. In eerste instantie lijkt dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Jack Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto, de man die na het instappen voor Logan Sargeant in 2024 op het begin veel indruk maakte.

Het lijkt al beslist

Het lijkt allemaal een steeds logischer verhaal te worden. Flavio Briatore, die sinds afgelopen jaar een behoorlijk grote vinger in de pap heeft bij de Fransen, werd in Abu Dhabi gevraagd of Doohan het jaar zou uitrijden, iets waarop hij al cryptisch reageerde zonder de geruchten over de mogelijkheid om hem eerder te laten vervangen door Colapinto uit te sluiten. Ook volgens Montoya zit er een kern van waarheid in alle berichten: "Het lastige aan de situatie voor Doohan is dat het er voor de buitenkant uit ziet alsof de beslissing allang genomen is", zo vertelt hij aan AS Colombia. "Ik denk dat het gaat gebeuren."

Formule 1 helpt mee

Vervolgens komt hij met een opvallende claim: de koningsklasse zou namelijk op de achtergrond zelf aan het lobbyen zijn om Colapinto in de Alpine te krijgen, dit vanwege de commerciële aantrekkelijkheid van de Zuid-Amerikaan: "Ik denk dat de Formule 1 heeft gezien hoe belangrijk het is en de Formule 1 is op de achtergrond aan het helpen om het te laten gebeuren. Dat is super interessant! We hadden het over de kansen bij Alpine met de coureurs uit de academie. Franco zat bij Williams en heeft nu ineens de kans om te racen. Géén van de coureurs in de Formule 2 krijgt het zitje, het wordt Franco."

