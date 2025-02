Het Formule 1-team van Ferrari werkt achter de schermen hard om haar nieuwe auto klaar te krijgen voor de start van het 2025-seizoen. De SF-25 krijgt een aangepaste pull-rod ophanging, die uit de koker komt van de nieuwe technische directeur Loic Serra. De nieuwe F1-auto van Ferrari zal "minder dan één procent" dezelfde onderdelen hebben als de auto van vorig jaar.

De testdagen in Bahrein staan al bijna voor de deur, maar bij Ferrari sleutelt men nog hard aan de SF-25, het nieuwe wapentuig voor komend seizoen. De nieuwe technisch directeur, Loic Serra, heeft volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport een aangepaste ophanging ontwikkeld. De SF-25, wat de eerste auto van Hamilton bij Ferrari wordt, moet hiermee betere prestaties kunnen gaan leveren over één ronde, iets wat vorig jaar nog een zwak punt was van de Scuderia. De ontwerpwijziging is erop gericht meer energie richting de banden te krijgen.

Ferrari sluit zich aan bij Red Bull en McLaren, Haas doet niet mee

Serra hoopt met zijn inbreng de bandendegradatie te beperken en de aerodynamische prestaties te vergroten. Als de berichten vanuit Italië kloppen, dan sluit Ferrari zich met haar pull-rod ophanging aan bij teams als Red Bull en McLaren. Veel andere teams geven de voorkeur aan een push-rod ophanging. Opvallend is dat Haas, dat een samenwerking heeft met Ferrari, heeft besloten het nieuwe ontwerp uit de koker van Serra niet te implementeren. Ook zij houden vast aan de pushrod-versie, die ze in 2024 ook al gebruikte.

SF-25 van Ferrari voor 99% anders dan auto uit 2024

De nieuwe bolide van Hamilton - en ook Charles Leclerc - zou echter nog meer aanpassingen krijgen. Ook onder meer de vloer wordt opnieuw bekeken, zodat men de aerodynamische stroming kan optimaliseren. Volgens teambaas Fred Vasseur kent de SF-25 straks weinig tot geen gelijkenissen met de auto van 2024. Hij onthulde dat de auto voor aankomend seizoen "minder dan één procent" van de onderdelen van vorig jaar zal behouden.

