De familie Verstappen onderhield jarenlang een prima relatie met Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar sinds 2021 is de verstandshouding hard bergafwaarts gegaan. De teloorgang van de relatie had alles te maken met de intense titelstrijd die Max Verstappen uitvocht met Lewis Hamilton.

Regelmatig was er - al dan niet telefonisch - contact tussen Wolff en Jos, maar dit contact is inmiddels volledig verdwenen. Door de jaren heen zijn er spanningen ontstaan tussen de Verstappens en Mercedes, dat tot een dramatisch hoogtepunt kwam tijdens het seizoen van 2021. Verstappen ontpopte zich dat jaar tot een serieuze kanshebber op de titel en ging hard tegen hard de strijd aan met Hamilton. Maar ook buiten de baan werden er wat relletjes uitgevochten, ook tussen teambaas Wolff en vader Jos. En dat terwijl de twee heren elkaar in de jaren daarvoor veelvuldig spraken om de toekomst van Verstappen bij Mercedes te bespreken.

Wolff zocht zeer regelmatig contact met Verstappen

"Toto Wolff belt hem (Max Verstappen, red.) en zijn vader herhaaldelijk en dat doet hij al maanden", zo onthulde Dr. Helmut Marko in 2019 bij het Duitse Auto Bild. De Red Bull-topman benadrukte destijds dat hij zich geen zorgen maakte over een eventueel vertrek van zijn coureur. "Als we hem WK-waardig materiaal geven, ben ik niet bang dat hij vertrekt", zo zei Marko destijds. Jos was er al snel als de kippen bij om te ontkennen dat ook Max regelmatig sprak met Wolff. "Toto belt Max nooit. Ik denk dat hij zijn nummer niet eens heeft", zo zei Verstappen senior in een reactie tegen De Telegraaf.

Relatie brokkelde flink af na Silverstone 2021

Jos erkende echter wel dat hij zelf "af en toe" telefonisch sprak met de Oostenrijkse teambaas en zei ook dat hij een "goede band" had met Wolff. Van die goede band is inmiddels niets meer over. Halverwege het 2021-seizoen ontplofte de bom tussen de Verstappens en Wolff. Hamilton tikte Verstappen op Silverstone van de baan, wat resulteerde in een gigantische crash voor de Nederlander. Hij moest ter controle naar het ziekenhuis, maar Hamilton kon het niet laten om na afloop van de wedstrijd groots feest te vieren. Dit schoot bij de Verstappens compleet in het verkeerde keelgat.

De manier waarop Mercedes en Hamilton feestvierden zorgde voor enorme woede bij Jos, die een uitbrander niet kon onderdrukken. "Je viert je overwinning niet met zoveel euforie als je collega nog in het ziekenhuis ligt", zo zei hij, om vervolgens ook de stekker uit de relatie met Wolff te trekken: "En wat Toto Wolff betreft: we hebben jarenlang goed contact gehad, hij bleef maar bellen en smeerde honing rond onze monden. Ik denk dat iedereen wel weet waarom. Hij nam gisteren (na de crash op Silverstone, red.) geen contact op. Nu hoeft hij niet meer te bellen!"

Verstappen senior hekelt "echte Toto" in Abu Dhabi

Alsof de relatie tussen de Verstappens en Wolff niet verder stuk kon, bereikte de verstandshouding een dieptepunt in Abu Dhabi. Wolff schreeuwde over de boordradio richting FIA-wedstrijdleider Michael Masi en kon het niet verkroppen dat Verstappen de titel ten koste van Hamilton had gewonnen. "De echte Toto heeft zich de laatste tijd laten zien", zo reageerde Verstappen senior bij De Limburger.

Niets meer over van goede verstandshouding

Van de liefde tussen beide kampen is helemaal niets meer over. "Er is geen klik meer", zo bevestigt Jos. "Jammer, maar zo leer je mensen kennen." De breuk tussen de Verstappens en Wolff viel toevallig gelijk met de wederopstanding van Red Bull. Nu de Oostenrijkers het beste team op de grid zijn, zal Wolff zijn laatste sprankje hoop om Verstappen als coureur binnen te kunnen hengelen, ook wel hebben laten varen.