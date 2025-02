Terwijl de Formule 1 nog middenin de winterstop zit, is er gelukkig nog een boel andere autosport om te volgen. En er zitten een aantal spectaculaire races tussen, zo ook bij de zogeheten YACademy Winter Series, waar vijf coureurs zij-aan-zij gingen in de strijd om de overwinning.

De YACademy Winter Series, opgericht door FIA World Endurance Championship-winnaar Gustavo Yacamán, is een speciaal kampioenschap dat in februari wordt gehouden, voordat het 'echte' seizoen van de USF Juniors van start gaat, een belangrijke Formule 4-klasse in de Verenigde Staten. Er werd afgelopen weekend geracet op de road course van Homestead-Miami Speedway, net ten zuiden van de stad in Florida. Ty Fisher pakte de zege in Race 1 met een voorsprong van slechts 0.025 seconden op Leonardo Escorpioni. João Vergara ging er met de overwinning vandoor in Race 2, 0.037 seconden voor Oliver Wheldon.

Vijf coureurs binnen zes honderdsten

In de derde en laatste wedstrijd van het weekend werd het nog vele malen gekker. Het zou niet een fotofinish worden tussen twee coureurs, maar tussen vijf coureurs. Omdat Formule 4-auto's niet veel vermogen hebben, maar wel vleugels voor downforce door de bochten, en omdat de road course van Homestead-Miami nog wel een stukje van de oval meepakt, resulteerde dit in het ideale scenario voor het spektakel richting de zwart-witgeblokte vlag.

Evan Cooley kwam maar liefst 0.001 seconden eerder over de finish dan Vergara. Het gat naar Wheldon was 0.018 seconden, naar Fisher 0.041 seconden en naar Escorpioni 0.058 seconden.

Helaas was de finish niet heel goed te zien op de tv-beelden, maar fotograaf Carlos Prieto stond gelukkig bij de streep om dit prachtige plaatje te schieten.

