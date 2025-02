Kimi Antonelli begint in 2025 aan zijn loopbaan in de Formule 1, en zal dit doen met het startnummer 12. De tiener legt uit dat Ayrton Senna een inspiratie is voor dit nummer, maar onthult ook andere factoren die met het getal te maken hebben.

Antonelli is de jongste coureur van de grid in 2025. De Italiaan is achttien jaar oud, maar wordt gezien als een zeldzaam talent van het kaliber van Max Verstappen. Mede hierdoor, en door de angst om hem te verliezen aan een ander team, besloot Mercedes om Antonelli meteen te promoveren naar het fabrieksteam. George Russell, de nieuwe teamgenoot van Antonelli, moest zelf drie jaar bij Williams doorbrengen voordat hij werd gepromoveerd, ondanks dat de Brit als rookie zowel het GP3 als het Formule 2-kampioenschap had gewonnen. De tiener vervangt tevens de meest succesvolle coureur aller tijden in Lewis Hamilton. De druk staat dus op de ketel voor Antonelli, die tot nu toe in zijn enige officiële F1-sessie in de muur eindigde na slechts twee ronden.

Factoren achter startnummer 12

Antonelli heeft al eerder aangegeven dat Senna zijn idool is, ook al stierf de Braziliaan meer dan twintig jaar voor dat Antonelli werd geboren. Senna is dan ook de voornaamste reden dat hij het startnummer koos wat hij in 2025 op zijn Mercedes zal hebben. “Het komt door Ayrton [Senna]," vertelt Antonelli. Senna won in 1988 zijn eerste titel bij McLaren met het startnummer 12, en zou hierna nog twee titels winnen in zijn loopbaan. "Maar het is ook het nummer dat ik voor het eerst gebruikte in eenzitters. Vanaf de F4 gebruikte ik meteen 12 en dat werkte best goed (hij won meteen de Italiaanse en Duitse F4-titels, en in 2023 de Formula Regional van Europa en het Midden-Oosten, red.). Hopelijk kan ik dat doorzetten in de F1. Ik was ook 12 jaar oud toen ik me aansloot bij het juniorprogramma van Mercedes, dus dat is ook nog een ding."

