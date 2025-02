Het team van Mercedes kondigde op donderdag trots een samenwerking met kledingmerk Adidas aan. Lewis Hamilton is daar geen onderdeel meer van en dat kon rekenen op de nodige teleurstelling bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Hamilton is officieel coureur bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zag in januari een langgekoesterde jongensdroom eindelijk in vervulling gaan: het dragen van het legendarische Ferrari-rood. Begin 2024 deed hij de Formule 1-wereld trillen op zijn grondvesten toen hij plotseling liet weten na dat seizoen het team van Mercedes, zijn racefamilie, in te ruilen voor een avontuur in Maranello. Op het begin was de schrik dan ook groot bij de Duitse gigant.

Huilen en lachen

Inmiddels is iedereen er wel aan gewend bij Mercedes en is men door met George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Op donderdag onthulde het team van Mercedes een mooie samenwerking met Adidas en dat vond Hamilton dan weer jammer, zo blijkt nu uit woorden van Wolff. Hij blikt tegenover Sky Sports terug op het moment dat hij Hamilton vertelde over de samenwerking met het Duitse merk: "Lewis zei dat het waarschijnlijk het sportmerk is met de grootste culturele relevantie. Hij moet huilen en lachen toen hij wist dat we naar Adidas gingen", zo lacht de Oostenrijker over de reactie van Hamilton.

Zonder Hamilton

Eerder liet Wolff al weten dat het helemaal geen achteruitgang qua sponsoren is, ook al is Hamilton - toch qua marketing een grote coureur - weg is: "Het is een teken van vertrouwen dat dit team heeft om vooruit te gaan. Toen ik vertelde dat Lewis zou vertrekken en Kimi zou komen tegen de CEO, zei hij: 'Dat is geweldig. Laten we doorgaan met de volgende generatie!' Dit is hoe we ons voelen met het team. We hebben een sterke band met de partners die met ons zijn en naar ons toe willen komen. We hebben dus helemaal geen kater", zo besluit hij over het gat dat Hamilton achterlaat.

