De FIA heeft in een recent onderzoek ondervonden dat motorsport, en sport in het algemeen, door haat online en op social media een "kritieke bedreiging" vormt om atleten en officials te verliezen.

In de Formule 1 zijn er natuurlijk vele kampen van fans van verschillende coureurs of teams, en dit kan erg vaak botsen. Het meest beruchte moment is uiteraard de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, iets wat tot heden dagelijks wordt aangehaald bij coureurs en commentatoren, zo zei ook David Croft onlangs. De passie van fans kan echter snel omslaan naar haat, en zo zijn ook vrijwel alle Formule 1-coureurs slachtoffers geweest van online haat, net als teams en stewards. De UAOA, United Against Online Abuse, is een coalitie gevormd door de FIA samen met vele andere federaties en overheden om cyberpesten en online haat omtrent sport aan te pakken. Uit onderzoek van UAOA blijkt dat de helft van online haat ofwel racistisch, ofwel seksistisch is, en dat drie kwart van de federaties te maken hebben met voortdurende bedreigingen naar atleten en hun families. Hierdoor worden zowel atleten als officials en scheidsrechters weggedreven van hun sporten, ook omdat de helft van de federaties heeft opgemerkt dat vrijwilligers regelmatig slachtoffers zijn van deze haat.

Omvang van online haat blijft toenemen

Samen met de Europese Commissie heeft de UAOA een systeem ontworpen om online haat tegen te gaan, en de coalitie houdt zich tevens druk bezig met het betrekken van zo veel mogelijk overheden, federaties en universiteiten. “Vorig jaar belichtte UAOA de verwoestende persoonlijke tol die online geweld eist van deelnemers en atleten," vertelde FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "Dit tweede rapport heeft een licht geworpen op het even onaanvaardbare misbruik waar officials en scheidsrechters mee te maken hebben - essentiële leden van de sportgemeenschap die ervoor zorgen dat onze competities eerlijk, degelijk en integer verlopen. Hoewel het bemoedigend is om te zien dat meer bonden maatregelen tegen misbruik nemen, tonen deze bevindingen aan dat de omvang van online haat blijft toenemen."

