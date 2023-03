Remy Ramjiawan

Woensdag 22 maart 2023 17:17

De 23-jarige Lando Norris werd twee jaar geleden na de EK-finale tussen Italië en Engeland in een hoofdgreep gehouden en beroofd van zijn horloge die 144.000 pond waard is. De zaak werd afgelopen maandag behandeld in de rechtbank in Groot-Brittannië en het Britse Independent deelt de details van de beroving.

Norris was in 2021 in het Wembleystadion om te genieten van de voetbalfinale tussen Engeland en Italië. Uiteindelijk wisten de Italianen aan het langste eind te trekken, maar voor Norris was dat niet de teleurstelling van de avond. Rondom het stadion braken er rellen uit en onderweg naar zijn auto ging het mis voor de McLaren-coureur.

Details beroving

Norris, destijds 21 jaar oud, werd na de finale op een parkeerplaats buiten het stadion tegengehouden door twee mannen. De eerste hield de McLaren-coureur in een hoofdklem en de andere rukte het Richard Mille 67-02 designerhorloge - waarvan er slechts vijf zijn gemaakt - van de pols van de jonge Norris. Liam W. staat in de zaak te boek als de verdachte en de 25-jarige man heeft zichzelf onschuldig gepleit, maar heeft geen verklaring voor het feit dat zijn DNA op de pols van de McLaren-coureur is gevonden.

Verklaring Norris

Bij Crash vertelt Norris hoe hij dat hachelijke moment beleefde: "Nadat ik naar het Wembley Stadion was gegaan, sprak ik met leden van het publiek en zag ik verdachte één en verdachte twee rond mijn auto liepen, terwijl ik met andere mensen sprak. Ik zag dat ze naar mijn auto en mij keken en de eerste hield zijn hoofd naar beneden en had zijn rechterhand bij zijn zak. Verdachte één kwam langzaam op me af en vroeg me: 'Is dit jouw auto? Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar verdachte één ging toen achter mij staan en legde zijn rechterarm om mijn nek en zijn linkerarm onder mijn rug. De eerste verdachte trok me tegen hem aan en trok me terug in mijn nek, waardoor ik naar de lucht keek en ik hem op dat moment niet kon zien. Verdachte één zei tegen verdachte twee dat hij mijn horloge moest pakken. Hij riep meerdere malen: 'Pak het horloge'." Na een worsteling hadden de verdachten het horloge te pakken en verdwenen de heren. Uiteindelijk duurde de beroving slechts dertig seconden, waarin de Brit zijn peperdure horloge zag verdwijnen.