Jos Verstappen rijdt inmiddels alweer een aantal jaren rally en de vader van zoon Max Verstappen is daar dan ook een druk man mee. Het betekent dat hij zijn handen wat meer van zijn zoon heeft kunnen halen, maar helemaal alleen laat hij de viervoudig wereldkampioen Formule 1 nog niet.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten en is hij vier wereldtitels rijker. Het komt allemaal natuurlijk mede dankzij de hulp van vader Jos.

Artikel gaat verder onder video

Bezig met Max

Hij ging samen met hem heel Europa af in een busje om mee te doen aan kartraces en daarbij kreeg hij natuurlijk ontzettend goede hulp van zijn vader. Inmiddels is zijn zoon ook op een volwassen leeftijd gekomen en wordt ook hij zelfs vader. Het betekent ook dat Jos inmiddels steeds meer tijd heeft voor eigen hobby's, zoals het rallyrijden waar hij veel plezier uithaalt. Desondanks blijft hij wel bezig met Verstappen junior: "Ja, ik ben natuurlijk ook bezig met Max. Dat is nu wat minder, maar zeker in het begin van zijn carrière heb ik hem de richting gegeven, ook in de Formule 1 en dat loopt nu", vertelt hij tegenover Verstappen.com.

Eerlijkheid

Jos vervolgt zijn verhaal: "Hij is oud en wijs genoeg om dat nu zelf te doen. En ik denk dat ik degene ben die hem nog eerlijk zegt wat er wel en niet goed gaat, en dat waardeert hij ook. Ik denk dat iedereen dat een beetje nodig heeft. Ik bedoel, ik heb altijd het beste met hem voor en we willen natuurlijk alles winnen. Daar hoort ook kritiek bij. En dat is naast rally eigenlijk mijn leven. Alles draait toch wel om het racen zeg maar.”

Gerelateerd