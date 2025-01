Ferrari's tweede testdag in Barcelona kwam tot een vroeg einde door de crash van Lewis Hamilton bij bocht 12 in de ochtend. Zowel Leclerc en Hamilton zullen niet meer rijden deze week op het Circuit de Catalunya, en hebben nog één testdag over onder de reglementen rondom de TPC, Testing of Previous Cars.

Het plan voor woensdag was dat Hamilton de ochtendsessie gebruikte om de sessie, en dat Leclerc in de middag achter het stuur zou kruipen van de SF-23. Rond elf uur verongelukte de zevenvoudig kampioen echter, en ook al werd er snel bericht dat er geen ernstige schade werd opgelopen en dat Hamilton zelf ongedeerd was, bracht het Ferrari wel in de problemen. Tegen de tijd dat de schade aan de ophanging en carrosserie was gerepareerd, was de zon al aan het ondergaan in Montmeló. De beslissing werd genomen om de Monegask niet in te zetten in de namiddag, waardoor zijn week er al op zit.

Hamilton en Leclerc verlaten Barcelona vroegtijdig

Hamilton en Leclerc hebben Barcelona inmiddels beiden verlaten. Het oorspronkelijke plan van Ferrari was al dat Antonio Giovinazzi en Dino Beganovic achter het stuur zouden kruipen op donderdag, en dit blijft het geval ondanks de verkorte sessie op woensdag. Giovinazzi is de reservecoureur van Ferrari, en Beganovic reed de afgelopen twee seizoenen in Formule 3, en heeft alleen nog 300 kilometer in een F1-auto nodig om zijn superlicentie te krijgen, waardoor hij mee zou kunnen doen aan vrije trainingen tijdens het Formule 1-seizoen. Hamilton en Leclerc keren volgende week al terug naar het Circuit de Catalunya om deel te nemen aan een Pirelli-test met de banden van 2026, en zouden daar hun vierde testdag in de SF-23 aan vast kunnen plakken.

