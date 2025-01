Kelly Piquet heeft op Instagram een update over haar zwangerschap gegeven. Ook laat de Braziliaanse weten hoe ze de rust weet te vinden in deze "snelle wereld."

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Voor de Red Bull Racing-coureur is het de eerste keer dat hij vader wordt, al heeft hij inmiddels al wat ervaring als bonuspapa van de dochter van Piquet: Penelope. Op Instagram heeft de Braziliaanse een kiekje gedeeld van haar groeiende babybuik, terwijl ze middels een andere post laat weten wat voor haar momenteel belangrijk is: "Te midden van de chaos van een snelle wereld, is wellness ons anker", leest het. "Stel vrede als prioriteit, bescherm je energie en zoek balans in de storm."

pretty girl and the cutest bump💘 pic.twitter.com/RDRO3tZTYN — daily kelly piquet (@dailykellyp) January 27, 2025

