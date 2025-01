Voormalig TopGear-presentator Jeremy Clarkson heeft ook de beelden van Lewis Hamilton bij Ferrari gezien en stelt dat de zevenvoudig kampioen wel heel erg op de voorgrond wil treden. In de ogen van Clarkson zou Hamilton er beter aan doen om zich te focussen op de wagen, dan telkens de media op te zoeken om te vertellen hoe mooi het Italiaanse team is.

Afgelopen week doken de beelden op van de zevenvoudig kampioen in dienst van de Scuderia. Bij het Italiaanse team hoopt Hamilton binnen afzienbare tijd te kunnen gaan knokken om zijn achtste wereldtitel. Een gemakkelijke opgave wordt dat echter niet. Zo heeft Hamilton met Frédéric Vasseur een vertrouwd gezicht als teambaas, maar teamgenoot Charles Leclerc hoopt ook een gooi te kunnen doen naar zijn eerste kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey eerlijk over vertrek bij Red Bull: ‘Dan was ik niet trouw gebleven aan mezelf’

Clarkson: 'Wat is Lewis nu? Een coureur? Of een superster?'

Clarkson heeft Hamilton ook zien arriveren bij Ferrari en plaatst in zijn column voor The Sun een kritische kanttekening. "Als hij zo gebrand is op dat achtste wereldkampioenschap, zou je je voorstellen dat hij op dag één bij de fabriek zou zijn aangekomen, hongerig om alles te leren over de geheimen van de auto en hoe hij het maximale uit het arsenaal aan race-trucjes kan halen. In plaats daarvan kwam hij aan in een SUV, gekleed in een pak en stropdas, poseerde hij voor foto’s en sprak hij met fans, onder het wakend oog van een videodrone die gelukkig aanwezig was om het moment vast te leggen", zo vindt Clarkson dat de prioriteiten van Hamilton niet helemaal juist liggen. Op diezelfde voet gaat Clarkson door, die stelt dat Hamilton vooral een superster wil zijn, in plaats van een Formule 1-coureur. "Ik hoor dat zijn nieuwe huis niet eens in de buurt van het hoofdkwartier van het team ligt. Het is in Milaan, en hij pendelt niet eens met een Ferrari, maar kiest in plaats daarvan voor een helikopter van Fiat. Het zette me aan het denken. Wat is Lewis nu? Een coureur? Of een superster?"

Leclerc rijdt ook voor Ferrari

Ook de Britse media lijkt klaar te zijn voor een achtste titel, hoewel daarmee teamgenoot Charles Leclerc over het hoofd wordt gezien. "Wat ik wel weet, is dat hij zijn handen vol zal hebben aan zijn teamgenoot Charles Leclerc, die Italiaans spreekt, het team goed kent, niet zoveel tijd besteedt aan poseren voor foto’s, en dankzij zijn snelheid over één rondje, door velen wordt beschouwd als de snelste coureur van allemaal."

'Hamilton is over piek van zijn carrière heen'

De huidige beelden van Hamilton roepen bij Clarkson dan ook het beeld op van een coureur die vooral blij is dat zijn jongensdroom is uitgekomen, in plaats van een coureur die echt nog voor het hoogst haalbare gaat. "Misschien heeft hij om een andere reden getekend – hij weet dat hij nu over zijn hoogtepunt heen is en wilde niet met pensioen gaan zonder ooit voor het kroonjuweel van de autosport te hebben gereden. Hoe dan ook, ik wens hem het beste", aldus Clarkson.

Gerelateerd