De hele nieuwe regelgeving rondom het bestraffen van 'wangedrag' door de FIA heeft een hoop stof doen opwaaien in de Formule 1. Juan Pablo Montoya stelt dat het verbannen van een coureur bij herhaaldelijke overtredingen een hele lastige opgave gaat worden met het oog op de fans en organisatoren van races.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Organisatoren en sponsoren

Met name dat laatste punt, doet je afvragen hoe dat in de praktijk zichzelf gaat uitwerken als het zover komt. Montoya denkt zelfs dat het totaal niet te handhaven is op die manier: "Hoe gaat de organisatie van een race reageren als de leider in het wereldkampioenschap niet naar het evenement komt als hij verbannen is? Hoe gaat een sponsor daarop reageren?", vraagt hij zich hardop af bij CasinoApps. 'Iedereen dacht dat straffen voor schelden iets goeds zou zijn, maar nu heeft iedereen zoiets van 'oh shit'."

Regels voor iedereen anders?

Montoya legt uit hoe het volgens hem gaat uitwerken: "Als het Magnussen zou zijn, hij is geen groot karakter, dan geven mensen er niet zoveel om. Maar als Lewis Hamilton niet in zijn Ferrari rijdt omdat hij gescholden zou hebben of iets verkeerds gedaan, hoe gaan de mensen dan reageren? Iedereen gaat alles in hun macht doen om hem toch te laten racen. Ze zullen de regels veranderen omdat ze het niet kunnen veroorloven om Lewis in zijn Ferrari bijvoorbeeld niet tijdens de Britse Grand Prix te laten racen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met regels zoals deze. Ze moeten eerlijk zijn voor iedereen."

