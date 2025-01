Ferrari deelt eerste beelden van Hamilton en Leclerc als 2025-duo

Het Formule 1-team van Ferrari heeft een eerste teaser vrijgegeven van Lewis Hamilton en Charles Leclerc als teamgenoten voor het 2025-seizoen. Op haar social media-kanalen deelde de Italiaanse renstal de eerste beelden waarop Hamilton en Leclerc samen te zien zijn als collega's in het Ferrari-rood.

Ferrari-fan of niet; menigeen kijkt toch wel met bovengemiddelde interesse uit naar het debuut van Hamilton bij de iconische renstal. De zevenvoudig wereldkampioen besloot een lang dienstverband met Mercedes tot een einde te brengen en stapte in de nadagen van zijn loopbaan over naar Ferrari. Daar hoopt de Brit een gooi te kunnen doen naar zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Een titel die hem op eenzame hoogte zou brengen in de recordboeken. Niemand wist ooit acht Formule 1-titels te behalen. Om dit te bereiken moet Hamilton echter zien af te rekenen met 19 andere coureurs, waaronder ook teamgenoot Leclerc, met wie hij nu samen in een eerste officiële video te zien is.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari-duo Hamilton en Leclerc te zien op nieuwe beelden

'Entering the 1644 era', zo schrijft Ferrari op X bij haar video waarin Hamilton en Leclerc in één blik gevangen worden als teamgenoten. Met de 'code' 1644 verwijst Ferrari vermoedelijk naar de startnummers van beide coureurs. Leclerc rijdt immers met startnummer 16, terwijl Hamilton zich het gerenommeerde nummer 44 heeft toegeëigend. Onder begeleiding van spannende muziek worden Hamilton en Leclerc geïntroduceerd als het Ferrari-duo voor 2025. De video werd alleen op X al binnen een half uur door meer dan 10.000 mensen gedeeld.

Entering the 1644 era 🔴 pic.twitter.com/Dqfxb52iAH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 27, 2025

