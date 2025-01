Herbert waarschuwt McLaren: "Dan gaat Piastri naar een ander team"

Voormalig F1-coureur en Sky Sports F1-analist Johnny Herbert is ervan overtuigd dat Oscar Piastri McLaren zal verlaten als hij op dezelfde manier als in 2024 wordt behandeld door het team. Herbert, die tegenwoordig steward is van de FIA, denkt dat de Australiër dit jaar zal proberen te bewijzen dat hij, en niet Lando Norris, de nummer één coureur is bij McLaren.

Het is makkelijk om te vergeten dat Piastri pas twee seizoenen heeft meegereden in de Formule 1. De 23-jarige coureur is voor zijn leeftijd en gebrek aan ervaring niet alleen erg snel, maar ook volwassen en kalm onder druk. Net als Norris won Piastri in 2024 zijn eerste Formule 1-race, maar dit kwam onder controversiële omstandigheden. Piastri nam de leiding van de Grand Prix bij de start, maar McLaren besloot om Norris voorrang te verlenen bij de pitstops, waardoor het de Brit was die er met de leiding vandoor ging na het stoppen voor verse banden. Een opmerkelijke discussie volgde op de radio tussen Norris, die zijn plek logischerwijs niet wilde teruggeven, en McLaren, die de Brit haast smeekten om Piastri zijn eerste Grand Prix-overwinning te gunnen. Uiteindelijk liet Norris Piastri weer langs, maar was de eerste overwinning van de jonge coureur duidelijk bitterzoet. Piastri moest ook meerdere malen Norris langs laten of voor zich dulden, gezien de Brit nog kans maakte op het wereldkampioenschap.

Gaat Piastri naar een ander team?

Piastri werd in 2024 uiteindelijk in zowel het klassement als in de kwalificatiestrijd met Lando Norris ruim verslagen, maar Johnny Herbert denkt dat dit in 2025 niet meer het geval zal zijn, en denkt dan ook dat McLaren anders zou moeten omgaan met de Australiër. “Ik denk dat Oscar Piastri in zichzelf gelooft en als hij geen prioriteit krijgt bij McLaren, dan gaat hij naar een ander team," vertelt Herbert aan Casinoutanspelpaus.io. “Het maakt hem niet uit wat mensen zeggen en ik denk dat dat binnen een team de juiste houding is. Het is een houding die dingen kan veranderen binnen McLaren, want Piastri heeft alle ingrediënten om een stralende coureur te worden. Hij zal nog steeds leren van de ervaringen die hij vorig jaar heeft opgedaan en hij zal proberen die te gebruiken tegen wie hij ook racet.”

Hij moet nu losgelaten worden

Piastri verkeerde vooral in het midden van 2024 in uitstekende vorm, en kwam dan ook dicht in de buurt van Norris in het klassement na zijn overwinning in Azerbeidzjan. De 23-jarige coureur begon het jaar echter in slechte vorm, iets waar hij zijn hele loopbaan al last van heeft. Herbert ziet de tweevoudig Grand Prix-winnaar in 2025 echter wel de volgende stap zetten. “Oscar is de interessantste [McLaren-coureur], alleen al vanwege zijn karakter. Zijn karakter lijkt te zijn 'het kan me niets schelen, ik zou doen wat ik moet doen om die race te winnen'. Ondanks alle problemen die we vorig jaar hadden met het team en de strategie keuzes die ze maakten, denk ik dat hij nu losgelaten gaat worden, een fris nieuw seizoen, een nieuwe start. Ik denk dat hij zal willen domineren en ervoor zal zorgen dat hij wordt gezien als de nummer één bij McLaren en ik denk dat dat zijn belangrijkste doel zal zijn.”

