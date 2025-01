De 24 Uur van Daytona, die vandaag begint, telt maar liefst veertien voormalig Formule 1-coureurs onder de deelnemers, waaronder Kevin Magnussen, de meest recente aanwinst uit de koningsklasse. De naam die echter mist, zo denken Daytona-deelnemers Shane van Gisbergen en Ben Keating, is Max Verstappen.

235 coureurs staan ingeschreven voor de 'Rolex 24', waaronder heel veel bekende namen voor F1-fans. Naast Magnussen zijn Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kamui Kobayashi, Brendon Hartley, Will Stevens, Felipe Nasr, Pascal Wehrlein en Jack Aitken allemaal in de GTP te bewonderen, de hoogste klasse van het evenement. Maar ook in de LMP2, de tweede klasse van de vier klassen die tegelijk rijden over het circuit van Daytona, zijn veel herkenbare namen als Felipe Massa, Sebastien Bourdais, Paul di Resta en Pietro Fittipaldi te bekennen. Nederland is ook goed gerepresenteerd in de prestigieuze race, die telt als een van de drie takken van de triple crown van lange afstandsraces naast Le Mans en Sebring.

Verstappen uitgedaagd voor Daytona

Shane van Gisbergen is een legende in de wereld van de V8 Supercars, een Australische GT-raceklasse, en inmiddels overgestapt naar NASCAR. Van Gisbergen doet ook mee aan Daytona, en wist meteen welke coureur hij zou toevoegen aan de grid als hij er één mocht kiezen. "Max," zo klonk het korte antwoord van de Nieuw-Zeelander tegenover de Associated Press. "Ik denk dat hij het goed zou doen hier." Van Gisbergen onthulde ook dat hij contact had met Verstappen gedurende zijn voorbereiding voor de race. De Nederlander reed in november al in de Acura ARX-06, een van de GTP-auto's die aan de start gaat verschijnen in Daytona. "Ik zou het leuk vinden als Max Verstappen hier heen zou komen en met ons zou komen spelen," voegde Ben Keating toe, teamgenoot van Van Gisbergen bij Corvette in Daytona.