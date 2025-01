Hoewel McLaren het 2025-seizoen ingaat als verdedigend kampioen, onthult CEO Zak Brown dat het papaja-oranje team niet als favoriet moet worden gezien. In zijn ogen zijn er vier teams die aanspraak maken op de wereldtitel en in gesprek met Auto Motor und Sport legt de Amerikaan het uit.

McLaren kwam in 2024 nog moeizaam uit de startblokken, maar vanaf de race in Miami keerde het tij. Zo wist Lando Norris daar zijn eerste zege te pakken en vanaf dat punt beschikte het team over de snelste wagen, waarmee niet altijd een overwinning werd behaald. Norris kwam uiteindelijk 63 punten tekort op Max Verstappen en wist zich tot vicekampioen te kronen.

Kwaliteit boven kwantiteit

Als gevolg van het winnen van de constructeurstitel, heeft McLaren slechts 70 procent windtunneltijd. "We richten ons op kwaliteit in plaats van kwantiteit en hebben ons kennisniveau verhoogd en efficiëntere testprocedures geïntroduceerd", zo stelt Brown, die het niet als een handicap ziet. Wel wijst hij naar de concurrenten en stelt hij dat McLaren echt de underdog is: "Het zou arrogant zijn om dat te denken. Er zijn vier teams die in aanmerking komen om races te winnen, en wij zijn een van die kandidaten."

Rob Marshall & Christian Horner

Van Red Bull overgekomen Rob Marshall

De wederopbouw van McLaren begon in 2018 en teambaas Andrea Stella wijst naar Rob Marshall als één van de sleutelpersonen van die opbouw. Marshall was sinds 2006 onderdeel van Red Bull Racing en speelde een sleutelrol in de kampioenschappen van Sebastian Vettel. Op 30 mei 2023 maakte hij zijn afscheid bij het Oostenrijkse team bekend en in 2024 sloot hij bij McLaren aan. "Rob heeft overzicht over het hele pakket, van het ontwerp tot de details. Zo iemand vind je niet snel," verklaart Stella.

