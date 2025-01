Een grappig moment tijdens een livestream op het Twitch waar Lando Norris aan deelnam: als een van de andere spelers aan een kind vraagt wie de snelste Formule 1-coureur is, luidt het antwoord - tot onvrede van Norris - Max Verstappen.

Lando Norris is één van de Formule 1-coureurs die in zijn vrije tijd veel in de virtuele wereld te vinden is. Zo nam hij deze week deel aan een livestream op de streamingservice Twitch, waar een van de andere spelers aan een kind vroeg, wie volgens hem de snelste Formule 1-coureur is. Als het antwoord Max Verstappen luidt, klinkt het uiteraard met een knipoog: "Haal hem nú bij de microfoon weg. Het is bedtijd. Waarom ligt hij niet in bed? Dat is slecht ouderschap." Ook lijkt er "What the fuck zei hij?", meerdere keren te horen, al is het niet goed te verstaan of het Norris is die dit zegt. Bekijk het fragment hieronder.

