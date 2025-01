Haas-teambaas Ayao Komatsu is ervan overtuigd dat Ollie Bearman binnen enkele jaren een Ferrari-coureur zal zijn. Bearman staat onder contract bij Ferrari, maar is voor twee seizoenen uitgeleend aan Haas, met een optie voor een eventueel derde seizoen bij het Amerikaanse team.

Bearman maakte in 2024 zijn debuut in de Formule 1 voor Ferrari, toen Carlos Sainz Junior in Saoedi Arabië ziek uitviel. De jonge Brit gooide hoge ogen door als zevende over de eindstreep te komen, en werd niet lang na zijn invalbeurt aangekondigd als de gloednieuwe coureur van Haas voor 2025. Hij mocht in Azerbeidzjan en Brazilië nog twee keer invallen, eerst door een schorsing van Kevin Magnussen, en daarna door een ziekmelding van dezelfde Deen. In Baku maakte Bearman wederom indruk, maar de piepjonge Brit kende een erg lastig weekend in Sao Paolo door de natte en winderige omstandigheden. In 2025 zal hij samen met Esteban Ocon Haas representeren op de grid en is hij een van de vele rookies, ook al ziet Komatsu hem niet als een rookie.

Artikel gaat verder onder video

Goed genoeg voor Ferrari

De Japanner is duidelijk wanneer Motorsport.com vraagt of Bearman in de toekomst een Ferrari-coureur zal zijn. “Ja," zo klonk het. "Hij is een coureur van Ferrari en we hebben hem voor twee jaar - plus een optie voor nog een extra - maar als wij het goed doen en als Ollie het goed doet, kan Ferrari dat op geen enkele manier negeren. Het is grappig dat Ollie een rookie is, want ik behandel hem niet als een rookie in die zin, want we besteden veel aandacht aan wat hij te zeggen heeft."

Beter dan Hülkenberg

In zowel Azerbeidzjan als Brazilië, de twee races die Bearman namens Haas reed, was de Brit erg snel, voornamelijk in de kwalificatie. Komatsu zag dit zelf ook meteen, en samen met de ervaring die hij bij Ferrari opdeed, weet de Japanner dat hij een veelbelovende pupil in zijn team heeft. “Natuurlijk heeft hij goede ervaring opgedaan in Ferrari's opleiding, simulator, enzovoort. En hij heeft in onze auto gereden - VF-23 en VF-24. Elke keer als hij in de auto stapt, is zijn feedback uitstekend. De aanpak is uitstekend, de snelheid is geweldig. Je zag in Baku en Interlagos dat hij in beide kwalificatiesessies beter was dan Nico [Hülkenberg], die onze referentie was.”

Gerelateerd