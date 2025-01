Fans van Max Verstappen die hoopten dat Johnny Herbert van het toneel zou verdwijnen, komen bedrogen uit. Ook in 2025 zal de omstreden steward deel uitmaken van de pool FIA-handhavers en dat zal bij Jos Verstappen voor teleurstelling zorgen.

Vorig seizoen is er natuurlijk veel te doen geweest rondom Verstappen en ook om de wedstrijdleiding die de Red Bull-coureur een paar veelbesproken straffen gaf. Eén van de mannen die daarbij vaak naar voren kwam, was Herbert. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Kritieken

De steward was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. Vervolgens kwam ook nog steward Tim Mayer aan het licht. Die steward werd ook beticht van partijdigheid, aangezien zijn vader medeoprichter was bij het team van McLaren. Eén maand later verraste FIA-president Mohammed Ben Sulayem door Mayer de laan uit te sturen, iets dat op veel ongeloof bij de voormalig steward kon rekenen.

Herbert ook in 2025 van de partij

Voor Herbert is echter een ander lot bezegeld. Verstappen-fans die hoopten dat de steward dit seizoen niet meer van de partij zou zijn, komen bedrogen uit. Herbert zal namelijk ook in 2025 weer gaan fungeren als onderdeel van het stewardteam van de FIA. Het wordt dus - zeker met het oog op de woensdag gepresenteerde nieuwe richtlijnen - interessant om te zien hoe dat zich zal gaan ontvouwen. Bij de opener van het seizoen in Australië is Herbert in ieder geval van de partij.

