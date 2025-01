Voor Lewis Hamilton is het Ferrari-avontuur daadwerkelijk begonnen. De zevenvoudig kampioen is deze week gestart bij Ferrari en om informatie in te winnen en het tijdperk bij de Scuderia goed aan te vangen, heeft de Brit volgens Corriere della Sera de afgelopen weken nauw in contact gestaan met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

De 40-jarige Hamilton heeft op woensdag zijn eerste rondjes in de wagen van 2023 erop zitten, ook teamgenoot Charles Leclerc is achter het stuur gekropen van de SF-23. Het duo zal komend jaar samen ervoor moeten zorgen dat de Scuderia weer prijzen gaat pakken en in de slotfase van vorig jaar, zat het team er weer goed bij.

Hamilton belde 'Seb', zodat hij goed kan starten bij Ferrari

Om niets aan het toeval over te laten en volledig voorbereid richting Maranello af te reizen, heeft Hamilton contact opgenomen met voormalig Ferrari-coureur Vettel. De Duitser was de laatste wereldkampioen die naar het team werd gehaald (2015) om de Scuderia weer aan de top te krijgen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Ferrari koos in 2021 juist voor een opmerkelijke line-up waarbij Carlos Sainz naast Leclerc werd gezet, waarbij het team sinds lange tijd geen ex-kampioen in de wagen had zitten. Hamilton krijgt daarnaast Riccardo Adami als race-engineer, de voormalig race-engineer van Sainz, maar ook van 'Seb' Vettel. Hamilton en Vettel zouden de afgelopen weken diverse keren telefonisch contact hebben gehad en dat heeft alles te maken met de voorbereiding op het nieuwe avontuur bij Ferrari.

