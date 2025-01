Lewis Hamilton is zijn dienstverband bij het team van Ferrari deze week begonnen en de zevenvoudig wereldkampioen maakte op woensdag zijn eerste kilometers in de roodgekleurde bolide op het circuit van Fiorano. Dat deed Hamilton onder grote belangstelling van de Italiaanse fans.

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is deze week officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

De eerste kilometers

Op maandag tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee is zijn dienstverband in Maranello nu echt van start gegaan. Eén van de onderdelen van zijn openingsweek is meteen het achter het stuur kruipen van een Ferrari. Op woensdag was het eindelijk zover: Hamilton kroop achter het stuur van de Ferrari F1-75 voor een aantal rondjes op het eigen testcircuit. Sky Sports was erbij en wist wat beelden vast te leggen van de 40-jarige rijder.

🗣️ "Can he complete the masterpiece of his career?"



Lewis Hamilton has driven his first lap in a Ferrari car at the constructor's test track at Fiorano 🔴 pic.twitter.com/f60SIC34LU — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) January 22, 2025

Chaos rondom het circuit

Het Britse medium was overigens niet de enige partij die aanwezig was om een glimp op te vangen van Hamilton achter het stuur van de Ferrari. Rondom het circuit was het - zoals eerder voorspeld deze week door de Italiaanse autoriteiten - ontzettend druk en chaotisch. De fanatieke tifosi probeerden allemaal om de zevenvoudig wereldkampioen te bewonderen achter het stuur van de F1-75.

🗣️ "No question, Lewis Hamilton means business"



Craig Slater discusses the seven-time World Champion as he prepares to take to the track for the first time in a Ferrari since his move from Mercedes 🔴 pic.twitter.com/JvNKEjIDgA — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) January 22, 2025

Fans already lined up at Fiorano hoping to see Lewis Hamilton’s first drive in a Ferrari. pic.twitter.com/8GQsVmNL0b — deni (@fiagirly) January 22, 2025

