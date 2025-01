Volgens Peter Windsor kunnen we ons in 2025 opmaken voor een spannend seizoen. Wel ziet de voormalig teammanager dat er drie coureurs met kop en schouders boven het veld uitsteken, namelijk: Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Met zes rookies aan de start van het 2025-seizoen en de top vier dat erg dicht bij elkaar zat in de slotfase van het 2024-seizoen, lijken alle ingrediënten aanwezig te zijn voor wederom een spektakel. Daarnaast heeft Mercedes met Kimi Antonelli de vervanger van Hamilton gevonden. De Brit gaat namelijk zijn eerste jaar bij Ferrari rijden en zal Liam Lawson het zitje van Sergio Pérez invullen.

Artikel gaat verder onder video

Windsor ziet Verstappen, Hamilton en Leclerc als de beste rijders

Op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op de aloude vraag over wie nu precies het beste coureur is. In zijn ogen is het nog altijd geoorloofd om fan te kunnen zijn van bijvoorbeeld Hamilton en tegelijkertijd Verstappen. De Brit vindt namelijk dat Formule 1-fans, niet per definitie voetbal-fans zijn. Als hij dan vervolgens de vraag moet beantwoorden, reageert Windsor: "Ik heb eigenlijk altijd wel gezegd dat er drie rijders zijn die er met kop en schouders bovenuit steken: 'Max, Lewis en Charles.'" Verstappen stootte Hamilton van de troon in 2021 en nam de dominantie over. "Tussen Lewis en Max zit er qua snelheid niet zoveel tussen, het verschil is heel, heel klein. Zelfs op dit moment nog. Je kunt eigenlijk niet vergelijken wat Max doet in de Red Bull met wat Lewis in de Mercedes deed, zelfs niet toen op een slechte dag voor Red Bull."

Verstappen VS Hamilton

Hoewel Windsor de verschillen tussen het duo niet groot vindt, stelt hij wel dat Verstappen zichzelf het beste kan aanpassen aan een auto. "Bij Ferrari kan hij [Hamilton red.] weer iets meer zichzelf zijn, maar ik moest natuurlijk zeggen wie het snelste van de twee is. Ik zou zeggen Max, maar ik denk dat Lewis Max in een snelle wagen nog steeds kan bijhouden. Met wat minder materiaal is Max toch echt sneller", aldus Windsor.

Gerelateerd