McLaren-CEO Zak Brown blikt in gesprek met Formel1 terug op de tijd dat het papaja-oranje team op het randje van de afgrond stond en tegen een faillissement aankeek. De Amerikaan onthult dat hij de berichten vooral bij het team heeft weggehouden en is trots op het feit dat McLaren in 2024 voor het eerst sinds 1998 weer de wereldtitel voor de teams wist te pakken.

Het team uit Woking zat financieel in zwaar weer in 2020, toen de sport het seizoen afwerkte zonder publiek, midden in de coronapandemie. In die periode zijn er zo'n 1200 werknemers op straat gezet binnen de McLaren-groep, waarvan 70 banen binnen het Formule 1-team. Ook de fabriek in Woking werd te koop gezet en het Amerikaanse Global Net Lease kocht het op voor zo'n 200 miljoen euro, om het vervolgens te leasen aan McLaren. Ook werden er aandelen van het team verkocht om het hoofd boven water te houden. Zo gingen er eind 2020 33 procent van de aandelen naar MSP Sports Capital en daardoor vloeide er toch weer wat geld in de kas van het team.

Brown hield financiële situatie verborgen voor team

Brown legt uit dat hij het Formule 1-team vooral niet wilde belasten met de berichten dat het team op omvallen stond. "Wij stonden er [faillissement red.] zeker dichtbij, maar we hebben onze rekeningen betaald", zo wijst Brown naar een tijdspannen van slechts een paar maanden voordat het doek zou vallen. "Ik moest het team beschermen tegen die wetenschap, zodat iedereen in de zeer positieve, energieke stemming kon blijven waarin ze verkeerden."

Zonder kapitaalinjectie was faillissement niet te voorkomen

Op het sportieve gebied ging het ook steeds beter, want McLaren wist het 2020-seizoen als derde af te sluiten. Brown wist dat het team dat seizoen nog wel zou doorkomen qua financiën, maar stelt dat "als we geen financiële injectie hadden gekregen" het doek was gevallen. "Het was dus geen prettige situatie. [Ik was] altijd vol vertrouwen dat de aandeelhouders het nooit zover zouden laten komen. Maar het was ook duidelijk dat we die investering nodig hadden, zodat ik 's nachts rustig kon slapen", aldus Brown.

