'Verstappen heeft duidelijke voorkeur na Red Bull-avontuur'

Hoewel Aston Martin volgens de Daily Mail geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Max Verstappen, gaat de voorkeur van de Nederlander richting 2026 eerder uit naar een wagen waar een Mercedes-power unit, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Het team van Lawrence Stroll zou volgens het Britse medium maar liefst 1 miljard pond overhebben om Verstappen in te lijven, hoewel een woordvoerder van het team benadrukte dat Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd een geldig contract op zak hebben. Toch lijken er twijfels te bestaan over de voortgang het huidige rijdersduo bij Aston Martin. Zo is Alonso met zijn 43 jaar niet de jongste meer en Stroll junior lijkt niet degene te worden die de titels voor Aston Martin aan elkaar gaat rijgen, met een snelle auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin twijfelt aan doorzetten huidige line-up in 2027'

'Verstappen geeft voorkeur aan Mercedes-power unit'

Aston Martin zal in 2026 rijden met een wagen die ontworpen is door Adrian Newey en die zal worden aangedreven door een Honda-power unit. Toch zou de voorkeur van Verstappen eerder op een Mercedes-team liggen. "De Nederlander, die vaak in verband wordt gebracht met het team uit Silverstone (Aston Martin red.), zou in werkelijkheid mikken op een auto met een Mercedes-motor. Max is ervan overtuigd dat de krachtbron uit Brixworth de beste motor van de nieuwe generatie zal zijn", zo schrijft het Italiaanse medium.

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin bereid om 1 miljard pond voor Verstappen neer te leggen'

'Red Bull hoopt Verstappen tot en met 2026 te behouden'

Red Bull heeft met Verstappen een deal tot en met 2028 in de kast liggen, maar het Oostenrijkse team ziet en leest de berichten over een mogelijke overstap ook. Desondanks gelooft het team, zo melden bronnen van Red Bull aan de Britse tak van Motorsport.com, dat Verstappen in ieder geval te behouden is tot en met 2026. Daarmee zou Verstappen dus eerst de verrichtingen van Red Bull Ford bekijken, voordat de Nederlander zijn heil elders zou kunnen gaan zoeken.

Gerelateerd