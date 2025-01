De F1-wereld is vandaag, 20 januari 2025, in de ban van de eerste werkdag van Lewis Hamilton bij Ferrari. Volgen velen de beste coureur aller tijden in F1 die aan de slag gaat bij het meest succesvolle en historische team in F1 zorgt ook bij Hamilton voor kippenvel en natuurlijk was er een mooie post en boodschap op social media om zijn tijdperk bij Ferrari mee te openen.

Hamilton en Mercedes maakten begin 2024, voordat het seizoen überhaupt begonnen was, bekend dat de Brit na het seizoen 2024 bij Mercedes zou vertrekken. Even later kwam het nieuws naar buiten dat Carlos Sainz niet terug zou keren bij Ferrari en Hamilton vanaf 2025 coureur van het historische Italiaanse team zou zijn. Hiermee kwam er een einde aan één van de meest succesvolle samenwerkingen in F1, gezien de zeven kampioenschappen die Hamilton heeft veroverd.

Eerste dag Hamilton als coureur Ferrari

Op het internet wordt er natuurlijk veel gesproken over Hamilton en zijn eerste dag bij Ferrari, een avontuur dat dus begint tijdens deze vierde week van het jaar 2025. Natuurlijk kan Hamilton, zo is op foto's te zien, deze kans niet laten schieten om in stijl te arriveren op Maranello. Voor Hamilton is het een compleet nieuw begin na al die jaren Mercedes. Toch heeft hij er zelf ook zin in, want aan het begin van de middag plaatste hij zijn eerste foto als coureur van Ferrari op social media. In stijl, natuurlijk.

"Er zijn van die dagen waarvan je weet dat je ze voor altijd zult herinneren en mijn eerste dag als Ferrari-coureur, is zo’n dag. Ik heb het geluk gehad om dingen te bereiken in mijn carrière waarvan ik nooit had gedacht dat ze mogelijk waren, maar een deel van mij heeft altijd vastgehouden aan die droom om in het rood te racen. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn om die droom waar te maken", zijn de woorden van Hamilton. Aanstaande woensdag zal Hamilton in Fiorano zijn eerste kilometers gaan maken tijdens een testdag. Tijdens zijn eerste werkdag zal de Brit vooral wat simulatiewerk doen en kennismaken met de engineers en andere werknemers.

