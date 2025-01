Lewis Hamilton heeft zich afgelopen weekend voor het eerst gemeld in de fabriek van Ferrari. Een deze dagen staat de eerste test op het programma, maar de zevenvoudig wereldkampioen zorgt ervoor dat de technici van de Italiaanse renstal eerst een boel werk moeten verzetten.

Het is één van de grootste transfers van het afgelopen decennia: Lewis Hamilton heeft na twaalf jaar het team van Mercedes ingeruild voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te brengen naar Maranello, en zo jacht te maken op zijn recordbrekende achtste titel. Het Italiaanse RMC Motori meldt dat Hamilton zich afgelopen vrijdag voor het eerst in de fabriek heeft gemeld. Op maandagochtend [vandaag] staan de eerste tests in de simulator op het programma.

Artikel gaat verder onder video

Beveiligers voor Hamilton

Bij aankomst in de fabriek waren echter direct de verschillen zichtbaar: "Hamilton arriveerde op vrijdagavond in Maranello. Het is niet bekend waar hij verbleef, maar op het moment dat hij bij de fabriek verscheen, vroeg hij om beveiligingsdienst", leest het. "De Ferrari-mannen bleven verbaasd achter, omdat ze gewend zijn aan andere normen met andere coureurs." Hamilton heeft een enorme achterban en is simpelweg wereldberoemd. De 40-jarige Brit loopt zowel in als buiten de paddock dan ook vrijwel nooit zonder beveiligers rond. Iets wat ze bij Ferrari blijkbaar niet kennen van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Stuurtje ombouwen

Het artikel vervolgt: "Op maandagochtend om 08:00 uur gaan ze de fabriek in voor de eerste simulatortests, wat gevolgd zou kunnen worden met tests op het echte circuit in een F1-75, aangepast naar de behoeften van Lewis. De Engelse coureur heeft om aanpassingen aan het stuur gevraagd, wat de technici van Ferrari enorm veel werk heeft gekost. Zo heeft Hamilton bijvoorbeeld de gewoonte om zijn linkerhand bovenop het stuur te plaatsen bij de start [om de koppeling te bedienen], wat leidde tot een herziening van de Ferrari-elektronica naar de behoeften van Lewis.

Gerelateerd