Liam Lawson heeft onthuld dat zijn debuut bij Visa Cash App Racing Bulls in 2024 "een opluchting" was na een jaar buiten de Formule 1. Lawson verving Daniel Ricciardo bij VCARB na de Grand Prix van Singapore, en reed de laatste zes raceweekends van het jaar om zichzelf in de kijker te spelen bij Red Bull Racing.

In 2023 deed Lawson al Formule 1-ervaring op toen Daniel Ricciardo geblesseerd raakte in een vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland. De Nieuw-Zeelander viel vijf races in, en scoorde in Singapore twee punten voor het toen geheten AlphaTauri. Ook in 2024 verving Lawson Ricciardo, alleen dit keer omdat de Australiër de laan uit werd gestuurd in Faenza. De 22-jarige coureur had zes Grands Prix en drie sprints om te laten zien dat hij de sport waard was, én deed meteen auditie om promotie te maken naar Red Bull Racing, waar Sergio Pérez ondermaats presteerde. Tsunoda won zowel in races als in de kwalificaties het duel met Lawson, zoals hij dat ook deed met zijn vorige twee teamgenoten Ricciardo en Nyck de Vries, maar toch was het Lawson die doorstroomde naar Red Bull. De Nieuw-Zeelander heeft bewezen erg goed te zijn in het snelle aanpassen naar nieuw gereedschap, en zou achter de schermen ook goede technische feedback geven aan de ingenieurs, iets waar Tsunoda nog op achter zou liggen.

Een opluchting

Lawson maakte een goede indruk in zijn zes Grands Prix, ondanks dat hij al een jaar niet had meegedaan in de sport. Hij geeft zelf dan ook toe dat vooral zijn eerste race in de Verenigde Staten, waar hij negende werd in de Grand Prix en Tsunoda achter zich liet, een enorme opsteker voor hem was. “Dat was inderdaad een opluchting," onthulde Lawson bij Motorsport.com. "We geloven allemaal in onszelf, in onze vaardigheden, maar als je lang niet geracet hebt, is het lastig om te weten waar je precies staat. Hoe veel je ook verwacht of hoe graag je ook wilt, je weet het pas als je in de auto zit. Het was goed om zo te beginnen. Dat gaf me vertrouwen voor de periode erna.”

