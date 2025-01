Waarom Aston Martin of Mercedes voor Verstappen vanaf 2026 een reële optie is

Het jaar 2025 is nog maar een paar dagen oud of de geruchten omtrent Max Verstappen en zijn toekomst bij Red Bull Racing zijn alweer opgelaaid door nieuwe ontwikkelingen die deze week aan het licht kwamen omtrent de interesse vanuit Mercedes en Aston Martin. Hoe realistisch is een overgang van de viervoudig wereldkampioen?

De geruchten omtrent Mercedes stammen al van de periode waarin Red Bull nog niet dominant was, namelijk het vorige tijdperk. Deze werden vervolgens lang de kop ingedrukt door de contractverlenging van Verstappen tot eind 2028. Tot eind 2023 twijfelde ook niemand aan de toekomst van de Nederlander bij Red Bull, maar sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz zijn er achter de schermen dingen anders geworden bij Red Bull. Tel daar het onderzoek naar teambaas Christian Horner begin 2024 en de mindere prestaties van Red Bull in 2024 bij op en je hebt de voornaamste oorzaak van de geruchten. Verstappen gooide zelf ook vaak olie op het vuur door meerdere malen over zijn pensioen te praten en zelfs toe te geven dat hij in 2024 met Toto Wolff en Mercedes heeft gesproken. Het is inmiddels 2025 en Verstappen zal dit seizoen gewoon voor Red Bull rijden, maar wie weet wat er daarna gaat gebeuren. Op meerdere manieren zal 2025 een belangrijk jaar worden.

Waarom Verstappen bij Red Bull Racing zou blijven na 2025

Verstappen heeft in meerdere interviews duidelijk laten blijken dat zijn salaris van relatief onderschikt belang is. Voor de Nederlander is het belangrijk dat hij in een auto rijdt waarin hij wereldkampioen kan worden. In 2021, 2022 en 2023 was dit bij Red Bull voor het eerst sinds zijn komst bij het team het geval. De Nederlander liet meteen op dominante wijze zien wat hij daar vervolgens mee kon. In 2024 werd gedurende het seizoen de auto van Red Bull minder, maar vooral de auto van McLaren, Ferrari en Mercedes beter. Deze combinatie, samen met alle perikelen achter de schermen bij Red Bull, zorgen voor een constante stroming van geruchten die begin 2024 op gang kwam.

De machtsstrijd tussen het kamp van Horner en dat van adviseur Helmut Marko kan wel eens de doorslag gaan geven. Dat Marko nu nog bij Red Bull werkt, lijkt toch vooral door Verstappen te komen. De Nederlander gaf duidelijk aan dat een vertrek van Marko grote gevolgen zou hebben voor zijn eigen toekomst en dat hij persoonlijk in heeft gegrepen tijdens de verhitte discussies achter de schermen om iedereen bij elkaar te houden. Toch zijn bij Red Bull onder meer topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley vertrokken en zijn er steeds meer mensen die ergens anders aan de slag gaan.

Daarnaast is het nog maar de vraag of Red Bull zonder Newey de RB21 weer tot een auto kan maken waarin Verstappen kampioen kan worden. Als het team in 2024 niet met een voorsprong was gestart, was de Nederlander waarschijnlijk geen kampioen bij de coureurs geworden. De concurrentie zal dit jaar vanaf de eerste race meteen groot zijn, waardoor de winterstop en de ontwikkelingen tijdens de zomer ook een belangrijke factor gaan zijn. Dit gaf ook Jos Verstappen, de vader van Max, al aan richting Red Bull. Mocht Red Bull dit lukken, dan is er richting het nieuwe tijdperk weinig reden voor Verstappen om weg te gaan. Mocht dit niet lukken, dan is er naast al het gedoe buiten de baan ook op de baan genoeg reden om eens naar een ander avontuur te gaan kijken.

Waarom Verstappen naar Mercedes zou gaan

Verstappen en Wolff hebben al aangegeven dat er in 2024 gesprekken zijn gevoerd over de stand van zaken. Het team moet op papier hulpeloos toekijken omdat Verstappen nog een lang contract heeft, maar ziet ook dat Red Bull langzaam maar zeker de dominante positie kwijt is geraakt. Wolff zag dit, en alle onrust rondom Red Bull, als startschot om in het openbaar een charmeoffensief te beginnen in de media. Daar waar het niet echt direct invloed heeft op de plannen van Verstappen, kan het indirect wel de druk opvoeren. Toch moest Wolff ook toegeven dat Mercedes eerst een betere auto moet bouwen.

De auto van Mercedes is in het nieuwe tijdperk nog niet zo succesvol geweest als in de periode 2014 tot en met 2021. Het goede nieuws voor de Silver Arrows is wel dat 2024 met afstand het beste seizoen was met veel zeges. Het team kan zich, zeker met een goede winterstop, vanaf 2025 meteen gaan mengen in het gevecht voorin met Ferrari, Red Bull en McLaren. Dit zal Verstappen nog meer aan het denken zetten, zeker omdat dit eigenlijk het enige twijfelpunt zou zijn voor Verstappen: is de auto van Mercedes wel goed genoeg om in te winnen? Hier kan Mercedes in 2025 antwoord op gaan geven.

Het meest aantrekkelijke aan Mercedes is echter 2026 en de reglementen die dan op de schop gaan in F1. Deze wijzigingen hebben veel impact op de auto, maar vooral ook op de motoren. De laatste keer dat dit gebeurde, sloeg Mercedes toe. In 2014 was het team er als de kippen bij, waarna het tot eind 2020 zou domineren in de koningsklasse en pas in 2021 concurrentie krijgt. Veel mensen verwachten dat Mercedes in 2026 weer zo'n stap kan zetten, wat zou betekenen dat de auto van Mercedes (en alle andere auto's die door motoren van Mercedes van een krachtbron worden voorzien) de auto zou zijn waarin je in het nieuwe tijdperk in wil zitten. Daar komt nog eens bij dat er naast George Russell zeker plek is voor Verstappen. Andrea Kimi Antonelli moet nog maar laten zien dat hij als opvolger van Lewis Hamilton nu al in staat is om voorin stabiel en consistent mee te doen, iets wat wel een vereist is bij Mercedes. Daarnaast is 2021 inmiddels zo lang geleden en is de relatie tussen het kamp van Verstappen en dat van Wolff en Mercedes inmiddels weer zoveel beter geworden dat dit ook geen obstakel meer zal vormen.

Waarom Verstappen naar Aston Martin zou gaan

Verstappen naar Aston Martin lijkt van de drie opties op sportief gebied de meest onrealistische te zijn. Zoals eerder gezegd is Verstappen in het algemeen op zoek naar een team met een winnende cultuur en vooral een winnende auto. Dit is bij Aston Martin nog verre van het geval. Begin 2023 leek het team hier wel naartoe te gaan, toen het meerdere podiumplekken veroverde met Fernando Alonso. Tijdens het seizoen 2023 en 2024 heeft het team met de upgrades echter niet de stap naar de top vier kunnen maken en is het qua gat naar de vier topteams zelfs een beetje achteruitgegaan. Onderin de top tien is niet waar Verstappen tijdens races wil rijden, maar wel wat momenteel de realiteit is bij Aston Martin.

Toch zijn er ook aanknopingspunten waarom Verstappen de stap wel zou willen maken. Ten eerste is Newey aangetrokken. De Brit begint in maart bij het team en zal meteen een poging gaan wagen in 2025 stappen te zetten. Als het team onder zijn leiding kan laten zien dat er op aerodynamisch gebied met upgrades verbetering in de auto zit, zal Verstappen het al een stuk interessanter vinden om de stap te zetten. Newey zal zich verder vooral op 2026 gaan richten, waar we nog een reden vinden voor Verstappen om eventueel de stap te maken.

Vanaf 2026 krijgt Aston Martin namelijk niet meer de motoren van Mercedes, maar van Honda. Met de motor van Honda heeft Verstappen bij Red Bull al zijn titels gewonnen. De relatie tussen Honda en Verstappen is, mede door deze successen, erg goed en allebei de partijen hebben veel aan elkaar te danken. Verstappen zou dus veel bekende namen tegen gaan komen bij Aston Martin als hij in het nieuwe tijdperk die overstap wil maken. Daarnaast zal het financiële plaatje geen probleem zijn voor Lawrence Stroll en zijn team en heeft Aston Martin nu ook een fabriek en campus die hoort bij een team dat als doel heeft om in het nieuwe tijdperk kampioen te worden in F1.

Conclusie

Voor 2025 is het duidelijk dat Verstappen bij Red Bull zal blijven rijden in een poging zijn vijfde titel op rij te veroveren. Het wordt, samen met 2021, op papier wel de lastigst met alle concurrentie vanuit drie andere teams en wellicht zelfs nu ook zijn eigen nieuwe teamgenoot: Liam Lawson. Voor Red Bull, Mercedes en Aston Martin zal 2025 in het teken staan van Verstappen overtuigen dat de auto goed genoeg is voor zijn diensten in 2026. Alle drie de teams hebben wat dat betreft nog genoeg werk te verzetten, zeker ten opzichte van McLaren en Ferrari. De interviews en uitspraken vanuit het kamp van Verstappen laten echter duidelijk zien dat het team steeds meer open lijkt te staan voor een ander team mocht Red Bull het in 2025 niet op de rails krijgen.

Er is natuurlijk nog een vierde optie: een F1-pensioen. De Nederlander gaf eerder al aan dat hij zichzelf niet zo lang door ziet rijden als bijvoorbeeld Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Lewis Hamilton, stelde al dat hij nog andere raceklassen wil gaan doen (vooral endurance) en begint ook steeds vaker geïrriteerd te worden over de FIA, de regels en de weg die F1 heeft ingeslagen. Dit, samen met het feit dat hij nu met Kelly Piquet zijn eerste kindje verwacht en er trouwplannen zijn, kan al met al na 2025 wel genoeg reden zijn om op een manier zoals Nico Rosberg in 2016 deed afscheid te nemen van F1.

Het is in ieder geval duidelijk dat Verstappen alles en iedereen aan zijn voeten heeft liggen en dat de Nederlanders zelf richting 2026 alle ruimte heeft om een beslissing te maken. Verstappen zou zelfs 2026 aan kunnen kijken, om vervolgens voor 2027 een keuze te maken. Dat 2025 de Nederlander aan het denken gaat zetten, staat in ieder geval vast.

