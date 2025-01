Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen en Red Bull F1-coureur Max Verstappen, is in verwachting van een kindje, maar ze hebben er nu al een nieuw gezinslid bij. Een vriendin van Piquet deelde namelijk beelden van hun nieuwe puppy.

Verstappen is al sinds oktober 2020 een koppel met Piquet, die overigens al een dochtertje heeft uit een vorige relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Ze vormen dus al meer dan vier jaar een hecht gezinnetje. De Limburger is de bonuspapa van Penelope en de twee kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, zoals we wel eens op livestreams zien van Team Redline, het simraceteam waar Verstappen onderdeel van uitmaakt.

Nieuwe puppy

Afgelopen 6 december maakte het stel bekend in verwachting te zijn van een baby-tje. Er is echter al een nieuw gezinslid bijgekomen. Naast Penelope en hun katten hebben Piquet en Verstappen nu ook een puppy. Agata Krysiak, een vriendin van Kelly, deelde de beelden van het jonge hondje op haar Instagram-story's. Ze kwamen deze week bijeen met een aantal andere mensen als businessvrouwen van Monaco, zoals Krysiak het beschreef. Bekijk de beelden hier.

© u/agatakrysiak.official

