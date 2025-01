Sergio Pérez is inmiddels vertrokken uit de Formule 1, zijn vader houdt echter nog steeds vol dat een terugkeer in de koningsklasse er zeker in zit. Jacques Villeneuve weigert mee te gaan in die gedachte en maakt daar dan ook korte metten mee.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is nu uiteindelijk gebeurd.

Van het leven genieten

Dat gebeurde nadat Pérez en zijn entourage toch lange tijd volhielden dat zij ook gewoon in 2025 bij Red Bull Racing op de grid te zien zouden zijn. Uiteindelijk hebben zij toch lijdzaam moeten toezien hoe Red Bull ervoor koos om te gaan voor de diensten van de jongere Liam Lawson, terwijl Isack Hadjar doorgeschoven werd naar het team van Racing Bulls. Antonio Pérez, de vader van de Mexicaan, houdt nog altijd stug vol dat zijn zoon terug zal keren in de Formule 1. Volgens Villeneuve zit dat echter wel wat anders: "Sergio Pérez moet het geld pakken en van het leven gaan genieten", zo laat hij aan Action Network weten.

Pérez was allang klaar

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Endurance racen. De Formule 1 is klaar voor hem. Hij gaat nooit meer terugkeren. Hij was eigenlijk al klaar en toen nam Red Bull hem", zo deelt hij een veeg uit de pan uit aan Pérez. "Toen Red Bull hem nam, kreeg hij een kleine vonk. Dat gaf hem de honger om een paar jaar geleden veel beter te gaan dan dat hij geweest is. Dat vuurtje is nu wel gedoofd", zo besluit hij zijn kritiek.

