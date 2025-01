Max Verstappen krijgt over het algemeen natuurlijk vaak een hoop negativiteit over zich heen, al krijgen we vaak de indruk dat het allemaal niet zo'n zeer doet bij de viervoudig wereldkampioen. Christian Horner stelt dat het toch allemaal wel wat anders zit en de Nederlander best een gevoelige jongen is.

Verstappen wist zich afgelopen seizoen tot viervoudig wereldkampioen te kronen, maar ondanks zijn puike prestaties krijgt hij ook een hoop kritiek te verwerken. Met name de manier waarop hij racet krijgt vaak de nodige negatieve woorden te verduren. Het heeft natuurlijk wel te maken met elk groot kampioen, want in het verleden kregen ook namen als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Sebastian Vettel veel kritieken. Recent hoorden we Jacques Villeneuve nog zeggen dat niemand Verstappen zou missen. "Als Verstappen uit de Formule 1 stapt, maalt niemand erom."

Verstappen krijgt kritiek mee

In het algemeen hebben we de indruk dat Verstappen kritiek van buitenaf gemakkelijk van zich af laat glijden, maar volgens Horner valt het allemaal wel mee hoe ijskoud Verstappen in dat soort dingen is: "Hij is gevoeliger dan je zou denken", vertelt hij tegenover PlanetF1. Het is onvermijdelijk, maar hij is zich zeker bewust van de kritiek die hij krijgt en soms is het zeer ongegrond", zo bijt de Red Bull Racing-chef namens Verstappen van zich af.

Agressieve coureur

Volgens de teambaas valt het allemaal samen met de manier van rijden die Verstappen handhaaft, maar dat is volgens hem - kijkende naar de geschiedenis - niet helemaal terecht: "Hij is een coureur die agressief rijdt. Hij is een aanvallende rijder. Maar dat was Senna ook, dat was Schumacher ook en dat was Hamilton ook. Zij zijn allen ook onder een zelfde soort spotlight beland gedurende hun carrières", besluit Horner.

