Lando Norris kwam in 2024 voor het eerst in aanraking met een gevecht om de titel in F1. In 2025 wil hij dit gaan herhalen, maar wel op zijn manier. De hulp van Oscar Piastri is prima, maar volgens de Brit kan ook hij in 2025 de opvolger van Max Verstappen worden als kampioen.

Norris zag McLaren gedurende het seizoen 2023 ineens stabiel meedoen om podiumplekken. In 2024 veranderde dit in stabiel meedoen om zeges. Gedurende het seizoen bleek de auto van McLaren zo goed, dat Norris zelfs meerdere zeges kon boeken. Er werd zelfs even gedroomd over de titel bij de coureurs, maar die bleek dankzij een goede eindsprint naar Verstappen te gaan. Toch kon Norris wel feestvieren, want hij werd met McLaren kampioen bij de constructeurs. Het doel in 2025 is duidelijk: kampioen worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dakar Rally 2025: Lategan weer op P1 bij auto's. weer net geen zege Van den Brink

Norris over 2025

In gesprek met PlanetF1 zegt Norris dat niet alleen hij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri in 2025 kampioen kan worden. "Het 2025-seizoen is een nieuw begin, en Oscar heeft ook de kans om voor een kampioenschap te strijden." Ondanks dat hij in 2024 dus de kopman was, voelt Norris wel dat hij wederom zich op een eerlijke manier moet gaan bewijzen. "Ik heb het recht [als kopman] verdiend om enkele van die privileges te hebben, alleen ik vraag er niet om. En het is zeker niet de manier waarop ik een kampioenschap wil winnen. Ik wil naar buiten gaan, Max een eerlijke strijd bieden, mijn steentje bijdragen en het op mijn eigen manier verdienen."

Norris denkt dat teamspirit McLaren belangrijk is

Norris kreeg een paar keer hulp van Piastri, iets waar hij hem niet met een titel voor terug kon betalen. Toch deed hij dit wel op een andere manier, namelijk met de zege in Qatar. "Iedereen sprak erover alsof het bij elke race zou gebeuren. Helaas liep de zondag in Brazilië slechter af en ging de kans verloren, maar ik heb hem weer terugbetaald in Qatar. Ik denk dat het onze kracht is als team. Ik denk niet dat andere teams op deze manier werken. En het is absoluut een onderdeel van waarom we staan waar we nu staan, waarom we het topteam in de Formule 1 zijn, en waarom we in 2024 streden voor de overwinning in het constructeurskampioenschap."

Gerelateerd