Liam Lawson kreeg in het slotstuk van het 2024-seizoen de kans van Red Bull om te laten zien of hij voor dit jaar een fulltime-zitje verdiende. De Nieuw-Zeelander greep die mogelijkheid met beide handen aan, maar maakte daardoor niet veel vrienden.

Inmiddels is bekend dat Liam Lawson dit jaar bij Red Bull Racing in mag stappen als teammaat van Max Verstappen. De 22-jarige coureur is de vervanger van Sergio Pérez. De Mexicaan wist het afgelopen seizoen geen indruk te maken en scoorde voor het overgrote deel matige resultaten. Dat Pérez het veld moest ruimen kwam hierdoor niet als een grote verrassing. Wat nog wel even de vraag was, was wie de routinier in het geval van een vertrek op zou gaan volgen. Uiteindelijk ging de strijd tussen Lawson en VCARB-teammaat Yuki Tsunoda.

Akkefietjes met collega's

Lawson mocht de laatste zeven races van het seizoen verrijden voor het zusterteam van Red Bull Racing, als vervanger van de ontslagen Daniel Ricciardo. Op het spel stond de mogelijkheid op een zitje in 2025, al dan niet bij Red Bull Racing of het zusterteam. Lawson greep de mogelijkheid met beide handen aan, maar maakte niet met iedereen vrienden. Zo kreeg hij het op de baan en in de media eens aan de stok met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, en stak hij zijn middelvinger op naar Pérez na een akkefietje op het circuit.

Leren van de situaties

"Deze jongens, net name Fernando, racen al ontzettend lang", blikt Lawson terug bij Stuff. "Ik ging er vol voor en probeerde het maximale te halen uit iedere ronde die ik mocht rijden. Het was niet mijn bedoeling om hem boos te maken, maar ik racete gewoon tegen hem zoals ik tegen iedereen zou racen. Ik probeerde te maximaliseren. Misschien zorgde het feit dat ik op dat moment onder grote druk stond, en dat ik niet wist wat er precies op het spel stond, ervoor dat ik mij niet van mijn beste kant liet zien. Daar leer ik van", klinkt het zelfbewust.

