Esteban Ocon zal het aankomende F1-seizoen rijden in de zwarte, rode en witte kleuren van Haas. Hij heeft het team van Alpine verlaten en mocht eindelijk de A110 die hij als auto van de zaak gebruikte, inleveren. Deze zou hem namelijk in de problemen hebben gebracht.

Ocon maakte lange tijd deel uit van het Mercedes-juniorprogramma. Na de titels op zijn naam te hebben gezet in het FIA Formula 3 European Championship en de GP3 Series werd hij geplaatst bij Mercedes-Benz in de DTM. Halverwege 2016 kwam er een plekje voor hem vrij bij Manor, waar de matig presterende Rio Haryanto de demotie kreeg tot reservecoureur. Ocon begon in 2017 aan zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse, toen hij een zitje bij Force India wist te bemachtigen. Nadat hij in 2019 een sabbatical nam als reservecoureur van Mercedes, keerde Ocon een jaar later terug op de grid. Hij had zijn handtekening gezet bij Renault wat later Alpine werd. Hij scoorde vier podiums, waarvan één overwinning in Hongarije in 2021, in vijf seizoenen.

Ferrari in plaats van Alpine

Alpine kondigde begin juni aan dat Ocon het team aan het eind van het seizoen zou verlaten en dus moest de coureur uit Normandië opzoek naar een nieuwe werkgever. Williams was op haar beurt weer opzoek naar een coureur, aangezien ze van Logan Sargeant af wilden.

Marcin Budkowski, die als uitvoerend directeur werkte bij Alpine, kon onthullen dat Ocon met zijn Alpine A110 van de zaak naar het hoofdkwartier van Williams was gereden om daar gesprekken te voeren. Hij zou daar vijf uur lang zijn geweest, volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Ocon had het hier niet over gehad met Alpine, maar het team wist wel wat hij aan het doen was, omdat er een gps-tracker in de A110 bleek te zitten. Alpine kon zo Ocon bespioneren en zien wat hij aan het doen was. Het zou een van de redenen zijn geweest dat de relatie met Alpine tijdens het seizoen enorm verzuurde.

Ocon werd vóór de Grand Prix van Abu Dhabi al weggestuurd en Jack Doohan, die tevens in 2025 de teamgenoot van Pierre Gasly zal zijn, mocht invallen. Ocon heeft inmiddels de overstap naar het Haas F1 Team gemaakt waar hij vergezeld zal worden door Ollie Bearman. Williams besloot uiteindelijk om Carlos Sainz te tekenen.

Omdat Ocon niet langer voor Alpine uitkomt, heeft hij zijn problematische A110 eindelijk kunnen inleveren. In plaats daarvan heeft hij een Ferrari 296 GTB in Assetto Fiorano-specificatie aangeschaft bij de Franse Ferrari-dealer Charles Pozzi.

