Het is nog niet eens 2025 of een topman hint al dat er een rijderswisseling plaats kan vinden in het nieuwe Formule 1-seizoen. Omtrent geruchten over de toekomst van Franco Colapinto, maakt Flavio Briatore duidelijk dat als een van de Alpine-coureurs niet presteert, dan wordt deze genadeloos buiten het team gezet.

Alpine begon dit jaar met een te zware auto en vocht helemaal achterin het veld met Williams en Kick Sauber. Dankzij upgrades voor de A524-bolide en een briljant dubbelpodium in de regenachtige race in São Paulo is het Franse team toch nog zesde geworden in het constructeurskampioenschap. Pierre Gasly blijft bij de renstal, maar Esteban Ocon is vertrokken naar Haas. Jack Doohan, de FIA Formule 2-racewinnaar die de afgelopen twee seizoenen heeft doorgebracht als de reservecoureur, werd voor de Grand Prix van Abu Dhabi al opgetrommeld als de opvolger van Ocon. De Australiër mag ook in 2025 plaatsnemen bij Alpine.

Colapinto in plaats van Doohan?

Er hangt echter een vraagteken boven Franco Colapinto. Hij mocht bij Williams invallen, toen Logan Sargeant zijn koffers moest pakken, en pakte meteen 5 punten in zijn eerste vier races. Voor hem is er geen plek op de grid van 2025, maar Briatore hint erop dat de Argentijn een kans kan krijgen bij Alpine.

Op de vraag van Auto Motor und Sport waarom hij geïnteresseerd is in Colapinto, antwoordde de uitvoerend adviseur: "Ik ben geïnteresseerd in elke coureur die snel is. Colapinto heeft iedereen verrast." Bij Le Parisien voegde hij er over de momenteel gekozen rijdersbezetting voor 2025 aan toe dat "de dood het enige is dat zeker is". Briatore maakte het vervolgens overduidelijk: "We gaan het jaar beginnen met Pierre en Jack, dat kan ik garanderen. Daarna zien we wel tijdens het seizoen."

"Ik moet ervoor zorgen dat het team resultaten behaalt en de coureur is degene die het werk van duizenden mensen achter hem moet afmaken", vervolgde de Italiaan bij Diario AS. "Iedereen werkt voor slechts twee man. En als er dan een coureur is die geen vooruitgang boekt, die niet levert, dan wissel ik hem uit."

Geruchten doen de ronde dat Doohan een contract heeft voor niet meer dan vijf Grands Prix in 2025, voordat Alpine al het besluit kan nemen om hem te vervangen.

