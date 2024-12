Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de komst van Kimi Antonelli naar de Formule 1 om meerdere redenen belangrijk. Zo stelt de CEO dat Antonelli voor een opleving in Italië kan gaan zorgen, wel wil Domenicali dat de jongeling genoeg tijd krijgt om te rijpen bij Mercedes.

Hoewel van Antonelli niet direct wordt verwacht dat hij eventjes de schoenen gaat vullen die Lewis Hamilton bij de Zilverpijlen achterlaat, staat er wel een verwachtingspatroon waaraan de achttienjarige coureur moet voldoen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de Italiaanse coureur namelijk diverse keren vergeleken met Max Verstappen, die Wolff in 2014 door de handen heeft laten glippen, waardoor Verstappen aan de slag ging bij Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Niet te veel druk op Antonelli leggen in debuutjaar

Voor Verstappen lag er in 2015 een seizoen bij Toro Rosso in het verschiet en op die manier kon de Nederlander in de luwte zijn meters maken. Antonelli zal debuteren in de schijnwerpers van Mercedes en Domenicali hoopt in gesprek met Autoracer dat opvolger van Hamilton vooral genoeg tijd krijgt. "Kimi is een geweldige jongen, een enorm talent, maar we moeten hem de tijd geven om zijn kwaliteiten te laten zien. We moeten niet verwachten dat hij meteen vanaf de eerste ronde in Melbourne vooraan zal rijden. Ik hoop het voor hem, maar als dat niet gebeurt, is er tijd om te groeien." Wel zal Antonelli met de druk van Italië moeten leven, want sinds het vertrek van Antonio Giovinazzi eind 2021, heeft er geen Italiaanse coureur meer geracet in de koningsklasse. "Zijn aanwezigheid is belangrijk voor de hele Italiaanse motorsport", benadrukt Domenicali dan ook.

Zes rookies op de startgrid in 2025

Antonelli is slechts één van de rookies die komend jaar zal debuteren. In totaal staan er komend seizoen zes 'nieuwe' gezichten op de startgrid met Liam Lawson bij Red Bull Racing, Hadjard bij de Racing Bulls, Oliver Bearman bij Haas, Jack Doohan bij Alpine, Gabriel Bortoleto bij Sauber en Antonelli bij Mercedes. Op dat gegeven is Domenicali als CEO dan ook trots: "Ze zullen iets speciaals toevoegen aan een kampioenschap dat vanuit technisch oogpunt zeker erg interessant zal zijn."

Gerelateerd