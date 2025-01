Sergio Pérez zijn avontuur in de Formule 1 is voorlopig een gesloten boek nadat Red Bull Racing besloot om na de laatste race in Abu Dhabi de Mexicaan aan de kant te schuiven. Vader Antonio Pérez is dankbaar voor de kans die zijn zoon heeft gekregen en lijkt geen wrok te koesteren tegen de Oostenrijkse renstal.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is nu uiteindelijk gebeurd.

Red Bull bedanken

Daarmee komt er een eind aan een samenwerking van drie seizoenen, waarin Pérez dus dieptepunten kende, maar absoluut ook hoogtepunten. Hij schreef onder meer de Grand Prix van Monaco op zijn naam, pakte de constructeurstitel samen met Max Verstappen en hielp de Nederlander met een heroïsch gevecht tegen Lewis Hamilton aan de titel in Abu Dhabi. Inmiddels is er dus tijd om ook met trots terug te kijken op de mooie samenwerking: "We moeten Red Bull ontzettend bedanken", vertelt Pérez senior tegenover SoyMotor.

Geen rivaliteit

De politicus vervolgt: "De beste jaren van Checo Pérez in zijn sportcarrière waren bij Red Bull. We moeten dit niet als een rivaliteit gaan zien, dit is de wereld van de autosport. Dit moeten mensen even goed begrijpen om het duidelijk te maken. De Formule 1 heeft maar twintig stoelen, we hebben ruim zeven miljard inwoners. Iedereen is daar op zoek naar een stoel. Toetreden in de Formule 1 is heel moeilijk, maar tweede worden in de wereld is bijna onmogelijk."

