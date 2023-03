Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 16:17

Nadat Lewis Hamilton in 2022 door nieuwbakken teamgenoot George Russell verslagen werd, zal hem er dit jaar alles aan gelegen zijn om dat om te draaien en op gelijke hoogte te komen in onderlinge duels. Nico Rosberg denkt dat het een hels karwei wordt voor zijn oude teamgenoot om de jonge coureur te verslaan.

Het team van Mercedes heeft jarenlang met een vaste eerste en tweede coureur gewerkt nadat het tussen Rosberg en Hamilton in 2016 een aantal keer finaal mis ging en het een zware dobber voor Toto Wolff was om de hele boel bij elkaar te houden. Alle daaropvolgende jaren posteerde men Valtteri Bottas als overduidelijke tweede man naast Hamilton en daarmee boekte het team grote successen, zonder verder intern gezeur binnen de renstal.

Artikel gaat verder onder video

Lastig gevecht

Na de periode Bottas kon men echter niet om de getalenteerde Russell heen en de jonge coureur bewijst in zijn eerste twee seizoenen absoluut zijn kwaliteiten in dienst van de Duitse formatie. Hoewel dat natuurlijk goed nieuws is met oog op de toekomst, heeft Mercedes nu nog altijd te maken met Russell én Hamilton binnen één team. Vorig seizoen werd de zevenvoudig wereldkampioen al verslagen door zijn jongere landgenoot en ook zondag in Djedda moest hij zijn meerdere erkennen. Daarbij kwam de 38-jarige coureur na afloop niet altijd even sympathiek over in de media.

Enorme uitdaging

Rosberg denkt dat zijn voormalige ploeggenoot het loodzwaar met Russell kan krijgen, net als dat hij in 2016 zijn meerdere moest erkennen in de Duitser. "George is de ultieme test. Hij is een toekomstige wereldkampioen. Dit wordt lastig voor Lewis om nu aan de voorkant te blijven. We hebben het vorig jaar gezien. George reed een geweldig seizoen en hij gaat nu door in deze vorm. Het wordt dus een grote uitdaging. Laten we echter niet vergeten dat Lewis de beste aller tijden is. Als iemand George kan verslaan, is hij het", liet de wereldkampioen van 2016 optekenen bij Sky Sports.