Donderdag werd bekend dat Franco Colapinto de overstap naar Alpine maakt. De Argentijn wist indruk te maken tijdens zijn invalbeurt bij Williams, toen hij als vervanger van Logan Sargeant naar voren werd geschoven. Volgens het Italiaanse FormulaPassion heeft het Franse team echter wel flink de portemonnee moeten trekken voor hun nieuwe reservecoureur.

Al enkele weken hing het gerucht in de lucht dat Colapinto bij Alpine zou gaan tekenen en donderdag kwam daar dan de bevestiging. De Argentijn heeft in zijn negen invalbeurten in 2024 laten zien dat de snelheid er inzit, maar dat de kostbare fouten er nog niet uit zijn. Dit laatste heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat enkele teams waren afgehaakt, maar Alpine heeft uiteindelijk niet opgegeven en Colapinto naar het team gehaald.

'Alpine heeft 20 miljoen dollar betaald voor Colapinto'

Het Italiaanse medium wijst naar bronnen die onthullen dat Alpine zo'n twintig miljoen dollar heeft moeten overmaken naar Williams, om de aangekondigde reservecoureur binnen te hengelen. Pierre Gasly en Jack Doohan zijn namelijk aangekondigd voor de 2025-line up, maar de Australiër zou niet zo stevig in het zadel zitten. Diverse media wisten te melden dat Doohan wellicht slechts vijf races in 2025 de tijd krijgt om zijn stuurmanskunsten te laten zien, maar FormulaPassion sluit niet uit dat Doohan helemaal niet aan de start van het seizoen verschijnt. Zo is het bedrag om Colapinto binnen te halen veelzeggend, ook wordt de vergelijking getrokken met Michael Schumacher. De Duitser werd in 1991 na slechts één race bij Jordan Grand Prix weggeplukt door toenmalig Benetton-teambaas Flavio Briatore, die momenteel bij Alpine een adviserende rol heeft.

