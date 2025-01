Alpine kondigt aan: Colapinto komt over van Williams als reservecoureur voor 2025

Na veel geruchten heeft Alpine het nieuws nu bevestigd: Franco Colapinto komt over van Williams om in 2025 de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Jack Doohan ook meteen toe.

De geruchten gaan namelijk dat het contract van Doohan maar voor vijf races is en dat Alpine daarna beslist over de Australier. Colapinto moet worden gezien als een back-up plan voor als Doohan teleurstellend blijkt te presteren. Paul Aron en Ryō Hirakawa zijn ook al reservecoureurs bij het team.

