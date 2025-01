Hoewel er soms wordt gedacht dat Red Bull Racing specifiek een wagen bouwt naar de wensen van Max Verstappen, heldert technisch directeur Pierre Waché dat verhaal bij The Race op. De Fransman stelt dat het nooit de bedoeling is om specifiek een wagen voor de Nederlander te ontwikkelen, maar dat hij nu eenmaal met een iets moeilijker te besturen auto, beter uit de voeten kan dan anderen.

In 2023, toen Red Bull Racing onder leiding van Verstappen wist te domineren, bestond het verhaal in Mexico dat Sergio Pérez misschien een andere versie van de RB19 kreeg toegereikt. Die verhalen werden overigens nooit ondersteund door het team, dat altijd volhield twee gelijke auto's naar het circuit mee te nemen. De afstelling kan uiteraard wel naar smaak worden ingericht, maar de basis is hetzelfde. De Nederlander houdt daarnaast van een zogeheten pointy auto, waarbij er veel druk op de voorkant van de wagen zit. Mocht de achterkant wegslippen, dan komt het op de stuurmanskunsten van de coureur aan. Bij Pérez was dat precies het tegenovergestelde. Die hield juist van iets meer onderstuur en een stabielere achterkant.

'Max kan omgaan met een minder gebalanceerde wagen'

Terugblikkend op de RB20 legt Waché uit: "Het was niet onze bedoeling om een auto specifiek voor Max te ontwikkelen, maar als coureur kan hij omgaan met een minder gebalanceerde auto. Om een snelle auto te maken, ga je per definitie in die richting." Het team wil vooral de snelste auto bouwen, wat daarvan dan ook de karakteristieke zijn. "Je hebt nog steeds de mogelijkheid om een onderstuurde auto te creëren, maar die zou langzamer zijn. Onze taak is om hiervan weg te bewegen en vervolgens de set-up te gebruiken om hem sneller te maken. Max kan hiermee omgaan, en ik denk dat Alex [Albon red.] het heel goed uitlegde met zijn opmerkingen over de computermuis", aldus Waché.

