Alexander Albon rijdt momenteel voor Williams in de Formule 1 en hielp het Britse team de zevende plek bij de constructeurs te bemachtigen, ondanks een wat teleurstellende Grand Prix van Abu Dhabi. Maar tot drie jaar geleden kwam hij nog uit voor Red Bull Racing waar hij het lastig had als teamgenoot van Max Verstappen. Albon gaat daar in een podcast dieper op in.

Red Bull was na 2018 op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Verstappen. Daniel Ricciardo was namelijk vertrokken naar Renault. Pierre Gasly schoof op van Toro Rosso naar Red Bull en Albon vulde het zitje bij het B-team van de energydrankfabrikant. Na een half seizoen was Red Bull Gasly's teleurstellende resultaten zat en dus werd de Fransman vervangen door Albon die het uiteindelijk ook moeilijk zou krijgen. In de 26 races die hij reed voor Red Bull scoorde hij twee podiums: een derde plaats in Toscane en een derde plaats in Bahrein. In diezelfde periode schreef Verstappen vijftien podiums op zijn naam, waarvan drie overwinningen. Albon moest na 2020 plaatsmaken voor Sergio Pérez. Het lukte de Mexicaan wel Grands Prix te winnen, maar ook hij moet duidelijk zijn meerdere erkennen in Verstappen. Theorieën dat Red Bull haar auto's speciaal voor Verstappen bouwt, werden al door ontwikkelingscoureur Jake Dennis ontkracht. Albon legt uit dat Verstappens goede resultaten meer komen door de unieke rijstijl van de Nederlander.

Unieke rijstijl van Verstappen

"Ten eerste, wat veel mensen zeggen is dat die auto om hem heen is gebouwd, maar eerlijk gezegd is de auto zoals hij is," vertelt Albon bij de High Performance-podcast. De in Londen-geboren Thai gaat in op de rijstijl van Verstappen: "Hij heeft best wel een unieke rijstijl eigenlijk. Het is niet makkelijk om daarmee om te gaan. Mijn rijstijl is meer aan de kalme kant, maar ik hou ook van een auto met een goede voorkant die dus best scherp en direct stuurt. Max heeft dat ook, maar voor hem ligt dat scherp en direct sturen op een hoger niveau. Het is echt een compleet ander niveau."

Gevoeligheid op maximaal

"Als je computerspelletjes speelt en je zet de instellingen van de gevoeligheid op maximaal en je beweegt je muis die dan over het hele scherm springt, dan is dat eigenlijk hoe het voelt," vervolgt Albon. "Het wordt zo scherp dat het je gespannen maakt. En vanaf dan krijg je een sneeuwbaleffect. Elke keer wanneer de auto scherper en scherper wordt, begin je steeds meer gespannen te raken. Ik denk dat het met elke sport zo is, wanneer je niet meer in een ritme zit en je echt moet nadenken [bij wat je doet]. Elke keer dat je een bocht in gaat, weet je niet hoe [de auto] gaat reageren. Je hebt als het ware het vertrouwen niet meer in de auto. Het werkt gewoon niet."