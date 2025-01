Jos Verstappen heeft een advies voor Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van zoon Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander moet vooral niet dezelfde fout maken als de Limburger zelf in 1994.

Max Verstappen krijgt aankomend Formule 1-seizoen een nieuwe teammaat naast zich. Liam Lawson is vanuit zusterteam Visa Cash App RB voor voren geschoven als vervanger van de ontslagen Sergio Pérez. De 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland staat voor een grote uitdaging. Het is immers een publiek geheim dat het geen gemakkelijke taak is om de teammaat van Verstappen te zijn. Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Pierre Gasly en ook Pérez moesten de afgelopen jaren stuk voor stuk het onderspit delven.

Artikel gaat verder onder video

Advies voor Lawson

Jos Verstappen heeft dan ook een goedbedoeld advies voor Lawson: "Hij moet niet de fout maken die ik 1994 bij Benetton maakte: koste wat het kost proberen Max bij te houden", klinkt het bij F1-insider. Verstappen senior doelt daarmee op het seizoen waar hij bij Benetton naast Michael Schumacher reed. "Hij moet zijn eigen ding doen. Hopelijk heeft hij een vergelijkbare rijstal als Max, dan kunnen ze samen de auto verbeteren."

Een verschil maken

Over het afgelopen seizoen van zoon Max, zegt hij: "In 2023 was hij al extreem goed, maar in 2024 was het uiteraard lastiger voor hem omdat de auto niet de beste was in het veld en hij daarom altijd op de limiet moest rijden zonder fouten te maken. Dat deed hij buitengewoon goed. Hij heeft zich altijd honderd procent gegeven, maar dit jaar viel het meer op. Mensen beseften dat Max een verschil kan maken ten opzichte van anderen."

Gerelateerd