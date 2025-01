Lewis Hamilton wordt vandaag alweer veertig jaar oud, en dat is een goed moment om terug te blikken op enkele van de tientallen legendarische momenten uit de carrière van de zevenvoudig kampioen. Hamilton won slechts twee Grands Prix in de laatste drie seizoenen, maar is niet zonder rede de meest succesvolle coureur aller tijden, met meer dan honderd overwinningen en pole positions.

2024 was misschien wel het eerste seizoen ooit waarin Hamilton op elk front aanzienlijk werd verschalkt door een teamgenoot - meer dan bijvoorbeeld in 2011, toen ook Jenson Button boven Hamilton eindigde. Desondanks won hij zijn thuisrace op Silverstone wederom, en pakte hij een tweede overwinning op Spa Francorchamps, nadat teamgenoot George Russell werd gediskwalificeerd. Ook in Las Vegas liet hij weer zien waar hij nog steeds toe in staat is, en deed hij ons denken aan de velen indrukwekkende prestaties van zijn achttien jaar-lange loopbaan in de Formule 1. Hieronder volgen drie momenten uit de loopbaan van Hamilton, die vandaag veertig kaarsjes uitblaast, waarin de Brit simpelweg een klasse apart was vergeleken met de rest van de grid.

De Grand Prix van Stiermarken, 2020

2020 was natuurlijk een vreemd jaar door COVID-19, en ook in de Formule 1 werd het schema hierdoor compleet omgegooid. Het seizoen begon in juli met twee races in Oostenrijk, waarvan de tweede editie de Grand Prix van Stiermarken (Styrian Grand Prix) werd genoemd. Het was door zware regen nog maar de vraag of de kwalificatie door zou gaan, maar het groene licht kwam uiteindelijk aan het einde van de pitstraat. Hamilton liet al snel zien dat hij de absolute heer en meester was op de extreem gladde Red Bull Ring. Het werd al snel duidelijk dat het duel om pole position tussen de Brit en Max Verstappen zou gaan, maar in Q3, toen de regen nog harder viel, spinde Verstappen in zijn Red Bull in de laatste bocht. Hamilton zag dit echter niet als waarschuwing maar als aanmoediging om harder te trappen, en pakte pole position met een ongelooflijk verschil van meer dan 1.2 seconden - op het kortste circuit op de kalender. Een dag later won Hamilton de Grand Prix, en aan het einde van het jaar pakte de Brit zijn zevende wereldtitel.

De Grand Prix van Singapore, 2018

In een periode waar Mercedes de dienst uitmaakte in de Formule 1, was Singapore altijd de achilleshiel van het Duitse fabrieksteam. De karakteristieken en het klimaat van het Marina Bay Circuit lag de auto simpelweg niet, waar het in bijna alle andere omstandigheden domineerde. Ook in 2018 leek dit het geval, toen Hamilton met een voorsprong naar Azië afreisde op rivaal Sebastian Vettel in het klassement, maar het nog zeker niet gedaan was. Mercedes ging het weekend in hopend op schadebeperking, en Hamilton kwam nauwelijks Q1 toen de kwalificatie begon. Vettel, de favoriet in Singapore en de recordhouder voor overwinningen op het circuit, noteerde de snelste tijd in Q3 met een halve seconde verschil, en de klus leek geklaard, tot Hamilton aan zijn ronde begon op de hypersoft band. Op het fysiek zwaarste circuit op de kalender, door de meer dan twintig bochten, muren die langs de baan lopen en de extreem hoge luchtvochtigheid, leek de Mercedes haast op rails. Hamilton had de snelste sectortijd in alle drie de sectoren, en griste zo, compleet onverwacht, pole position weg van Vettel met drie tienden verschil. Naast Hockenheim, toen Vettel zelf de muur in reed vanaf de eerste plek, wordt dit gezien als de definitieve mokerslag in de titelstrijd van dat jaar, en is dit nog een voorbeeld van waarom Hamilton misschien wel de beste coureur ooit is over één snelle ronde.

De Grand Prix van Groot Brittannië, 2008

Silverstone in 2008 zal waarschijnlijk de meest beroemde overwinning zijn van Lewis Hamilton aan het einde van zijn carrière, maar er is belangrijke context voor de race die wellicht verloren kan gaan. 2008 was het tweede seizoen van Hamilton in de Formule 1, nadat hij in zijn rookie-jaar de titel misliep op één punt verschil. Fernando Alonso verliet het team na een intens jaar en McLaren zette volledig in op hun Britse ster, maar het succes liet op zich wachten. Voorafgaand aan de Grand Prix stond Hamilton vierde in het klassement na zeven races, en hij zou zijn thuisrace ook vanaf de vierde plek beginnen na een fout in de kwalificatie. De druk stond echt op de ketel bij Hamilton, maar toen bewees hij wat voor prestaties hij kan leveren onder druk.

Op een nat Silverstone schoot hij naar de eerste plaats in de eerste twee bochten, en domineerde hij de race op een ongekende manier. Ondanks de zware regen bleef hij op de intermediate banden - iets wat zich later in de race terugbetaalde, toen het circuit opdroogde. Toen hij over de eindstreep kwam stond hij een minuut en acht seconden voor op de tweede plaats, en had hij de hele grid op drie auto's na een ronde ingehaald - inclusief Fernando Alonso en Kimi Raikkonen. Het was een ongekende race, en wordt gezien als een van de beste races die ooit is gereden - als het niet de beste is.

