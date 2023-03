Jan Bolscher

Helmut Marko vertelt dat Red Bull Racing nog moet gaan onderzoeken wat de vibraties in de auto van Max Verstappen veroorzaakte afgelopen zondag, maar kijkend naar de snelste raceronde van de Nederlander was het volgens de man uit Graz misschien toch niet zo'n groot probleem.

Red Bull Racing heeft op dit punt in het seizoen bij uitstek het meest competitieve pakket, maar ook de stuwraket die de RB19 heet is niet immuun voor betrouwbaarheidsproblemen. Verstappen moest in Saoedi-Arabië als vijftiende aan de race beginnen nadat in de kwalificatie zijn aandrijfas afbrak. Daarnaast was te zien hoe enkele uren voor de start zowel de auto van Verstappen als die van Pérez nog compleet overhoop lag, omdat er verschillende onderdelen - allemaal binnen de reglementen - werden vervangen.

Aandrijfas

Verstappen wist zich vanaf de vijftiende plaats een weg naar P2 te vechten, maar in de slotfase van de race zal de tweevoudig wereldkampioen toch even met zweethandjes achter het stuur hebben gezeten. De Limburger liet over de boordradio weten dat hij vreemde vibraties voelde. Ook was er op de beelden een duidelijke fluittoon te horen. "Maat, er klopt is niet!", klonk het onder andere. Red Bull liet weten niets geks te zien en uiteindelijk wist Verstappen ook gewoon de eindstreep te halen. Na afloop vertelde Verstappen dat er opnieuw iets niet helemaal lekker ging rondom de aandrijfas.

Snelste raceronde

"We moeten nog kijken waar die vibraties nou vandaan kwamen", vertelt Marko na afloop van de race tegenover Sky Sports. "Maar als je aan het eind van de race de snelste raceronde kan rijden, was het achteraf misschien toch niet zo'n groot probleem", doelt hij op het feit dat Verstappen in de laatste ronde van de race het extra punt voor de snelste raceronde wegsnoepte bij teammaat Sergio Pérez. "Maar we gaan uiteraard nauwkeurig onderzoek doen naar welk probleem we dan ook tegenkomen."