Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 08:26 - Laatste update: 08:30

Voor Lewis Hamilton was de Grand Prix van Saoedi-Arabië een race die hij simpelweg even moest uitzitten. De Brit gaf achteraf toe dat hij de afstelling van de W14 niet voor elkaar had en kwam uiteindelijk als vijfde over streep. Daarnaast verbaasde de zevenvoudig kampioen zich over het grote snelheidsverschil ten opzichte van Red Bull Racing.

In het weekend dat Toto Wolff heeft aangekondigd dat er een aantal wijzigingen voor de W14 op de planning staan, wist Mercedes beide Ferrari's te snel af te zijn tijdens de race in Djedda. Hoewel het team dus kan genieten van een kleine stap, is de zevenvoudig kampioen allerminst tevreden en zag hij teamgenoot George Russell zelfs kortstondig een podiumplek pakken, maar dat werd uiteindelijk de vierde plek nadat de FIA de straf voor Fernando Alonso ongedaan had gemaakt.

'Snelste auto die ik heb gezien'

Bij ESPN moet Hamilton toegeven dat hij vol vraagtekens zit nadat hij de snelheid van de RB19 niet kon volgen in Djedda: "Ik weet het niet, maar ik heb nog nooit een auto zo snel gezien." In zijn hoogtijdagen bij Mercedes had Hamilton ook een dominante wagen onder zijn kont, maar hij benadrukt dat het verschil met de concurrentie minder groot was destijds: "Toen wij snel waren, waren we niet zo snel. Dat is de snelste auto die ik heb gezien in vergelijking met de rest, ik weet niet waarom of hoe, maar hij kwam me met serieuze snelheid voorbij."

Gevecht met Verstappen uit de weg gegaan

Verstappen was zijn opmars aan het maken vanaf de vijftiende plek en kwam uiteindelijk de W14 van Hamilton tegen. De afgelopen jaren gaven de twee kemphanen elkaar geen centimeter op de baan, maar de Brit moest toegeven dat het ditmaal onbegonnen werk was: "Ik deed niet eens de moeite om te blokkeren, want er was een enorm snelheidsverschil."