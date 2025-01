Dierenvriend Max Verstappen voegde afgelopen jaar nog een kat aan zijn huishouden toe. De Nederlander had ook direct een naam in gedachten, namelijk 'GP', verwijzend naar zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Toch is het uiteindelijk Donatello geworden en Verstappen legt bij Sportskeeda uit waarom dat zo is gekomen.

Verstappen onthulde in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi dat hij dit jaar een kindje samen met vriendin Kelly Piquet verwacht. De Nederlander heeft daarvoor flink kunnen oefenen, aangezien 'bonus'-dochter Penelope ook al een tijdje onderdeel van het huishouden is. Daarnaast heeft de viervoudig kampioen ook een aantal katten, die zo nu en dan op de livestreams te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko ziet rol voor voormalig Liverpool-trainer Klopp: "Zou het geweldig vinden"

Verstappen heeft liever geen hond

In gesprek met het medium legt Verstappen uit dat hij eigenlijk meer een hondenpersoon is. "Ik ben een hondenmens. Ik ben opgegroeid met honden en katten, alleen zijn katten thuis wat zelfstandiger, weet je, en als ik veel reis om voor een hond te zorgen, is het net als een kind. Dus het is wat moeilijker", zo is het volgens hem niet te combineren met het Formule 1-programma. Enkele collega's, zoals bijvoorbeeld Lewis Hamilton of Charles Leclerc hebben wel een hond genomen en nemen deze zo nu en mee naar de paddock. Op de vraag of Verstappen daarin een oplossing zou zien, reageert hij: "Nee, zelfs als ik een hond zou hebben, zou ik niet willen dat de hond hierheen komt, want het is erg stressvol. Iedereen wil hem aaien en dat is niet leuk voor een hond."

OOK INTERESSANT: Ericsson voegt zich bij F1-team Cadillac: "Geweldig dat ze me willen inzetten"

Penelope hield naam 'GP' tegen

Verstappen houdt het dus bij katten en over de nieuwste aanwinst was de Nederlander ook duidelijk. Zo wilde hij de kat vernoemen naar race-engineer Lambiase, maar daar stak Penelope een stokje voor, zo onthult hij: "Ja, want Penelope, ik vroeg haar, wat vind je van de naam? Ze wilde een kat echt geen GP noemen, dus moesten we een andere naam bedenken." Wel ziet hij een verband tussen katten en zijn race-engineer: "Katten en GP, ​​ik vind dat geweldig. Ja, dat is geweldig. Ja, ze zijn allemaal hetzelfde. Als ze groot genoeg waren geweest, zouden ze je willen vermoorden."

Gerelateerd