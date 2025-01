Wanneer beginnen in 2025 alle belangrijke raceklassen aan het seizoen?

De gourmette staat weer in de kast, de oliebollen zijn op en het vuurwerk is in de lucht geschoten. De maand januari is begonnen, wat betekent dat ook het auto- en motorsportseizoen 2025 gaat beginnen. Wanneer gaat elke grote raceklasse in 2025 beginnen en eindigen, waar doen er Nederlanders mee en wanneer zijn de belangrijkste races in Nederland en de grootste races van alle raceklasses?

Formule 1, 2 en 3

Te beginnen met de koningsklasse. De Formule 1 gaat dit seizoen op 16 maart beginnen in Australië en zal in totaal 24 races af gaan werken. De Grand Prix van Nederland zal verreden worden op 31 augustus 2025 op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen zal de enige Nederlander zijn die actief is in F1, een raceklasse die in 2025 tot 7 december een seizoen gaat draaien en in Abu Dhabi weer ten einde gaat komen.

Ook de Formule 2 en Formule 3 beginnen in hetzelfde weekend als de Formule 1 aan het seizoen 2025. In zowel F2 als in F3 doen er dit seizoen weer Nederlanders mee. Richard Verschoor gaat aan zijn vijfde seizoen beginnen in F2, terwijl Laurens van Hoepen in F3 begint aan zijn tweede seizoen. De Formule 2 sluit het seizoen af in Abu Dhabi, net zoals F1, terwijl het F3-seizoen zoals altijd al in Europa afgesloten wordt. Daar is het seizoen na de race in Monza op 7 september al voorbij.

Formule E

In de Formule E, de grootste elektrische raceklasse van de wereld, is het seizoen al begonnen eind 2024, maar de eerste race van 2025 staat op 11 januari in Mexico-Stad op het programma. Het seizoen zal eindigen in Londen met een doubleheader op 26 en 27 juli, waardoor de Formule E net zoals voorgaande jaren weer als eerste grote raceklasse ten einde zal komen.

Twee Nederlanders doen in 2025 weer meer in de Formule E. Nyck de Vries komt namens Mahindra Racing in actie, terwijl Robin Frijns dit namens Envision Racing gaat doen. De twee zijn inmiddels ervaren en bekende namen in de elektrische raceklasse en zullen hopen op een beter seizoen dan in 2024 het geval was.

DTM

In de DTM, de raceklasse die alleen actief is in Duitsland, Nederland en België en op 6 juni op Zandvoort zal zijn, beginnen ze op 25 april. Daarmee is het de laatste raceklasse die van start gaat in 2025. Op 3 oktober is vervolgens de laatste race van het seizoen. In 2025 zal wederom alleen Thierry Vermeulen, de coureur die zo door Max Verstappen in de gaten wordt gehouden, als Nederlander actief zijn in DTM.

MotoGP, Moto2 en Moto3

Het MotoGP-seizoen 2025, helaas wederom zonder Nederlandse inbreng, begint op 2 maart en zal lopen tot 16 november. Dit zullen ook de data zijn waarop het seizoen in de Moto2 en Moto3 gaat beginnen en eindigen. In de Moto3 zijn er dit seizoen geen Nederlanders meer te vinden. Dit komt omdat Collin Veijer promotie heeft gemaakt naar de Moto2 en daar Zonta van den Goorbergh tegen gaat komen. Veijer gaat namens Red Bull KTM Ajo rijden in een poging om in 2026 een zitje in MotoGP te bemachtigen, mits KTM het financieel volhoudt. De TT Assen zal in 2025 plaats gaan vinden op 29 juni.

Superbikes

Dan het tweede hoogste niveau als het gaat om racen op het gebied van de motoren: Superbikes. Het seizoen daar gaat op 21 februari beginnen in Australië en zal duren tot 19 oktober, met in totaal twaalf raceweekenden. Hieronder valt, net zoals bij MotoGP, Moto2 en Moto3, een race op het circuit in Assen op 13 april.

Zijn er Nederlanders actief in deze raceklasse? Zeker! Michael van der Mark is al jaren actief in deze raceklasse en is ook in 2025 weer van de partij met BMW. Hij is wel de enige Nederlander, alhoewel Bo Bendsnyder, vooral een bekende naam in Moto2, het afgelopen seizoen ook af en toe mee mocht doen in de raceklasse.

MXGP

Dan naar MXGP, waar het seizoen op 1 maart gaat beginnen en op 21 september ten einde gaat komen. Op de kalender staat onder meer een raceweekend in Nederland in Arnhem op 23 en 24 augustus. De meest bekende Nederlander die in deze raceklasse actief is, is natuurlijk Jeffrey Herlings. Glenn Coldenhoff en Brian Bogers zijn andere Nederlandse coureurs die actief zijn in de crossklasse.

WRC

Over veel modder gesproken: ook het WRC-seizoen gaat al vrij vroeg in 2025 beginnen. Het World Rally Championship, in 2025 zonder Nederlanders, zal op 23 januari al beginnen met de klassieke rally van Monte Carlo. In totaal zullen er veertien rally's plaats gaan vinden, met als laatste de rally in Saoedi-Arabië op 27-30 november.

WEC

Dan naar de eerste enduranceraceklasse in dit overzicht. Het World Endurance Championship gaat op 28 februari van start met de race in Qatar. Daarna zullen nog zeven races volgen, waaronder de 24 Uur van Le Mans op 14-15 juni. Ook dit jaar doen er weer Nederlanders mee. Nyck de Vries zal namens Toyota weer actief zijn in de raceklasse in de categorie Hypercar, terwijl Robin Frijns namens BMW in dezelfde raceklasse actief gaat zijn. Voor nu zijn dit ook de enige twee Nederlanders, maar zeker in de LMGT3-klasse zijn nog veel stoeltjes beschikbaar. Er is dus nog een kans dat er Nederlanders bij gaan komen. Het seizoen komt ten einde op 8 november in Bahrein.

ELMS

Dan naar de European Le Mans Series, waar op 6 april het seizoen wordt afgetrapt met de 4 Uur van Barcelona. Daarna zullen er nog vijf races volgen, allemaal races die vier uur zullen duren. De laatste race gaat verreden worden op 18 oktober in Portimão. Ook hier gaan we met zekerheid Nederlanders in actie zien. Job van Uitert zal namens IDEC Sport in de LMP2-klasse gaan rijden. Voorlopig is hij de enige Nederlander, maar in alle klasses zijn nog veel stoeltjes te vergeven.

GT World Challenge Europe

Het belangrijkste GT3-kampioenschap gaat op 12 april van start met de 6 Uur van Paul Ricard. De GT World Challenge Europe wordt uiteraard weer gesplitst in de Endurance Cup en de Sprint Cup, waarbij vijf raceweekenden van ieder kampioenschap een kalender van tien evenementen compleet maakt. De 24 Uur van Spa is de belangrijkste race van de GT World Challenge Europe en wordt op 28 en 29 juni verreden, twee en een halve maand na de Sprint Cup-seizoensopener op Brands Hatch. De Sprint Cup zal Zandvoort bezoeken op 17 en 18 mei. Het seizoen eindigt met de 3 Uur van Barcelona op 12 oktober. Thierry Vermeulen bracht de afgelopen twee seizoenen door in de Sprint Cup en wie weet gaan we de Max Verstappen-protegé weer in de Emil Frey-Ferrari zien.

IndyCar

Dan een paar Amerikaanse raceklasses. Te beginnen met IndyCar, waar het seizoen 2025 op 2 maart gaat beginnen met de Grand Prix in St. Petersburg. Het seizoen komt ten einde op 31 augustus in Nashville. De meest bekende race, de Indy 500, zal in 2025 verreden gaan worden op 25 mei. Rinus VeeKay was de afgelopen seizoen een vast gezicht, maar werd eind 2024 ontslagen door Ed Carpenter Racing. Voor nu heeft VeeKay nog geen stoeltje beschikbaar, maar er zijn nog drie stoeltjes beschikbaar: twee bij Dale Coyne Racing voor het volledige seizoen en eentje bij Andretti voor alleen de Indy 500.

NASCAR

In NASCAR is sinds het vertrek van Loris Hezemans geen Nederlander meer actief, iets wat in 2025 niet anders gaat zijn. Op 2 februari gaat het seizoen beginnen met de Clash in het Bowman Gray Stadium, die niet meetelt voor het kampioenschap. De 'echte' seizoensopener is de Daytona 500 van 16 februari. Het reguliere seizoen gaat tot 23 augustus duren. Daarna volgen de Playoffs, met de Round of 16, 12, 8 en tot slot de laatste vier die over zijn gebleven in de Championship 4-race op 2 november in Phoenix.

IMSA

Dan naar de enduranceklasse van de Verenigde Staten: het IMSA SportsCar Championship. Het seizoen zal beginnen op 25 en 26 januari met de beroemde 24 Uur van Daytona. Het seizoen komt ten einde op 11 oktober met de Petit Le Mans op Road Atlanta, die tien uur zal duren. Ook dit seizoen zijn er weer Nederlanders in IMSA te vinden. Robin Frijns is ook hier namens BMW actief in de GTP-klasse (Grand Touring Protoype), terwijl we natuurlijk ook bekende namen als Renger van der Zande (Acura Meyer Shank Racing) en Tijmen van der Helm (JDC-Miller MotorSports) in deze snelste klasse terug gaan zien.

In de LMP2-klasse zien we Job van Uitert (Tower Motorsports) terug, terwijl in de GTD Pro Nicky Catsburg namens Corvette Racing gaat rijden en we in de GT Daytona-klasse ook Indy Dontje namens Winward Racing terug gaan zien.

TCR World Tour

Het wereldkampioenschap voor toerwagens, wat sinds 2023 bekend staat als de TCR World Tour, zal het veld weer delen met de regionale TCR-kampioenschappen, beginnend op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico op 2 en 3 mei. Na Valencia, Monza, Vila Real, Tailem Bend, Inje Speedium en Zhuzhou wordt het seizoen afgesloten op het krappe én rappe stratencircuit in Macau. Er zijn nog geen Nederlanders bevestigd in de TCR World Tour.

Dakar Rally

Tot slot de Dakar Rally, die van 3 januari tot 17 januari gehouden gaat worden in Saoedi-Arabië, en ook in 2025 weer de eerste grote race is die van start gaat. Het is het eerste evenement van het World Rally-Raid Championship. Er doen in totaal zestig Nederlanders mee aan de Dakar Rally van 2025, waarbij het grootste aantal actief is in de klasse van de vrachtwagens. Voor het hele overzicht van alle Nederlanders: klik hier!

